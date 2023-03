‘Não vai ser do jeito que está’, diz Lula sobre possível revisão da reforma do ensino médio

MEC abriu consulta pública sobre o Novo Ensino Médio, aprovado em 2017 e criticado por problemas na implementação. Entidades pedem revogação; Lula diz que haverá ‘nova discussão’. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (21) que o governo fará um amplo debate sobre a reforma do ensino médio – aprovado em 2017 e alvo de críticas, nos últimos anos, por problemas na implementação das novas regras.

Lula não manifestou intenção de revogar plenamente a reforma – uma cobrança feita pelo movimento estudantil e por entidades ligadas ao setor –, mas disse que será aberta uma “nova discussão” sobre o tema, capitaneada pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

“Até conversei com ministro Camilo, ele vai fazer o debate sobre ensino médio. Ele vai fazer uma discussão com educadores e estudantes, não vai ser do jeito que está. Para que a gente possa fazer uma coisa que seja agradável ao governo, mas também aos estudantes”, disse Lula.

“Ele vai conversar com outros sindicatos para que a gente possa estabelecer, tanto com os educadores quanto com alunas, uma nova discussão sobre o ensino médio. Ele vai mudar, e o Camilo, eu tenho certeza que vai fazer aquilo que for melhor para os estudantes”, prosseguiu, em entrevista ao portal “Brasil 247”.

Novo Ensino Médio: ajustar ou revogar? Entenda em 7 pontos o debate que envolve alunos e MEC

O MEC abriu uma consulta pública no início do mês para avaliar e reestruturar o chamado “Novo Ensino Médio”.

As regras aprovadas em 2017:

aumentam a carga horária dos colégios;

mudam a distribuição de disciplinas no currículo, e

possibilitam que os alunos escolham em quais áreas vão se aprofundar.

São mudanças que, embora tenham pontos positivos, vêm enfrentando críticas pela maneira como estão sendo implementadas no dia a dia dos estudantes.

Segundo a portaria do MEC, publicada no Diário Oficial da União, a consulta durará 90 dias, podendo ser prorrogada. A partir dela, a Secretaria de Articulação Intersetorial e os sistemas de ensino elaborarão um relatório final e o encaminharão para a pasta.

Novo ensino médio: o que é e quais são as críticas feitas a ele?

