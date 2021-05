Naomi Campbell, clamoroso annuncio a sorpresa: la top model è diventata mamma; il post è apparso sui canali social.

Naomi Campbell, clamoroso annuncio a sorpresa: la top model è diventata mamma; il post è apparso sui canali social. (Fonte Instagram)Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, quello apparso poche ore fa sui canali social di Naomi Campbell. La splendida top model è diventata mamma! E lo ha annunciato con un dolcissimo scatto, che ritrae le sue mani abbracciare i piedini della neonata. “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma”, scrive la modella, che tra qualche giorno compirà 51 anni. Inutile dire che il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan, amici e colleghi.

Naomi Campbell è diventata mamma per la prima volta a quasi 51 anni: l'annuncio improvviso sui social"Sono onorata di avere questa anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che ora condivido con te angelo mio. Non esiste amore più grande". Con queste dolcissime parole, Naomi Campbell annuncia di essere diventata mamma di una bambina. Un annuncio assolutamente improvvisto: la modella londinese non ha mai parlato della gravidanza negli scorsi mesi.

Tantissimi i volti noti che hanno voluto congratularsi con la Venere Nera: da Donatella Versace a Claudia Schiffer, da Ryan Destiny a Zoe Saldana. Una gioia immensa per la top model, che ha voluto condividere la notizia con i suoi numerosissimi fan, provenienti da tutto il mondo. Nello scatto condiviso sui social, Naomi ha taggato la sua mamma, Valerie Morris Campbell, che ha lasciato un commento da brividi: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia. Sono emozionatissima perché ho aspettato a lungo di diventare nonna.

Nel post, nessun riferimento al nome della nuova arrivata, né all’ipotetico papà della bambina. Non si esclude che la top model abbia scelto di diventare mamma da single. Nel 2016, a Sunday Times, aveva dichiarato: “Ancora non so in che modo ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che io sarei una buona madre, Lo farà quando mi sentirò pronta. Non voglio correre ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola.”