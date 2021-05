Naomi Campbell Mamma A 50 Anni: L’annuncio Improvviso Su Instagram

Naomi Campbell è mamma. La supermodella, 51 anni il prossimo 22 maggio, ha annunciato a sorpresa la nascita della sua prima figlia con un post su Instagram, taggando la madre Valerie Morris-Campbell. Nella didascalia della foto, l’ex super top model nelle vesti di neomamma ha scritto: “Una piccola e splendida benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma. Sono davvero onorata di avere nella mia vita questa anima gentile e non ci sono parole per descrivere il legame che condividerà con il mio angelo per tutta la vita. Non c’è amore più grande”. Un vero e proprio annuncio a sorpresa, considerando che finora non aveva dato notizia della gravidanza. Il pensiero torna a Sanremo 2021, l’edizione alla quale la modella rinunciò dando forfait a Carlo Conti, per via delle limitazioni imposte dal Covid, si diceva. A questo punto però, è chiaro che la gravidanza segreta potrebbe essere stato uno dei motivi e che un pancione non sarebbe passato certo inosservato.

Naomi Campbell potrebbe essere una mamma single Sulla vita privata della super top model vige il riserbo più totale. Non è chiaro se Naomi Campbell abbia al suo fianco un compagno che ha tenuto lontano dai riflettori almeno nell’ultimo anno. Non è esclusa però la possibilità che abbia scelto di diventare una madre single. Già in passato infatti si era detta disposta a diventarlo, pur di soddisfare il suo desiderio di maternità. La modella non è mai stata sposata, anche se nel corso della sua carriera ha avuto al suo fianco diversi amori importanti, dalla relazione con il bassista degli U2 Adam Clayton durata appena un anno, a quella con Flavio Briatore durata dal 1998 al 2003. L’ultima relazione pubblica, quella con l’imprenditore Vladimir Doronin finì persino in tribunale, dopo che il magnate russo le fece causa per una presunta cifra pari a 3 milioni di dollari che le avrebbe prestato diversi anni fa, senza mai restituirli.

Il desiderio di maternità Che Naomi ne abbia avuto abbastanza di uomini al suo fianco? Non per questo avrebbe rinunciato al suo sogno di avere un bambino. L’ex supermodella d’altronde non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità e nel 2016, in un’intervista pubblicata dal Sunday Times, aveva rivelato di essere pronta anche a diventare una madre single, senza dover dipendere da un eventuale compagno al suo fianco: “Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre, ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Non ho paura di farlo. Ma, come ho già detto, ho bisogno di tempo, di raccogliere più informazioni possibili”.