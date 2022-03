Napoli, il più grande eco-murales del Sud per “sbloccare il cambiamento”

Copre 370 metri quadrati di superficie e si afferma come il più grande murales del sud Italia. Si tratta di un eco-murales per l’esattezza, perché realizzato con l’impiego di ecopitture in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico (Nox). Si trova presso la scuola secondaria di I grado Silio Italico e assorbirà ogni giorno lo smog di 79 veicoli, secondo quanto si legge nel comunicato di Yourban2030, la no-profit che ha organizzato l’intervento urbano insieme a un gruppo di B Corp italiane.

L’eco-murales del cambiamento, “Unlock The Change” (Sblocca il cambiamento) porta la firma dello street artist Zed1 e di PalomArt, piattaforma internazionale di arte indipendente.

A 30 anni esatti dalla messa al bando l’amianto (con la legge del 27 marzo 1992), l’eco-murales di Zed1 intende raccontare la favola di una bambina “che svela agli occhi di tutti noi un nuovo mondo possibile, aprendo il portone del vecchio mondo inquinato alle nuove idee di sostenibilità e di economia positiva. E non lo fa in un luogo come un altro, bensì alla periferia di Napoli precisamente a Fuorigrotta/Bagnoli, in un quartiere che ha vissuto in prima linea i danni dell’inquinamento industriale nel ventesimo secolo”.

Veronica De Angelis, Presidente e founder di Yourban2030 ha commentato: “Già per l’Anno Internazionale dell’Economia Creativa per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo incontrato aziende, per sensibilizzare attraverso l’arte e la riqualificazione, in un’ottica di Responsabilità Sociale d’impresa, sui Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Oggi siamo felici di supportare nella sua campagna #UnlockTheChange una realtà virtuosa come quella delle B Corp. Quest’opera non nasce in un luogo qualsiasi: la scelta di una scuola è fondamentale per lanciare un messaggio di cambiamento ai giovani e per trasmettere i valori dell’Agenda 2030 ai cittadini del futuro”.

