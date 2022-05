“Narciso” è il nuovo singolo di Iosonocorallo

Dal 13 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “Narciso” (Shakerarti), il nuovo singolo di iosonocorallo, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 maggio.

Amore o ego? Questa è la domanda che accompagna la storia raccontata in “Narciso”. Spesso la linea è sottile e non è sempre facile rendersene conto. Ci si incammina in una “strada d’oro ma piena di trappole”, diventando l’ombra di un’altra persona, entrando in un vortice in cui diventa difficile dire di no.

“Amore per pochi, Ego per molti” iosonocorallo

Il videoclip di “Narciso” è stato realizzato da Roberto Amato e Mirko Barile, fondatori di “Frigobar Production”. L’ispirazione si basa sullo studio concettuale del “Narciso” di Caravaggio, un’opera olio su tela che racconta la trasfigurazione di un episodio della mitologia greca dove, appunto Narciso, fa conoscenza con sé stesso specchiandosi in una pozza d’acqua. Il video, però, esalta un triste distacco: il ritorno alla solitudine, dopo una relazione, che da una parte vede la sofferenza di un personaggio che ne esce ferito e dall’altra esalta il narcisismo e l’individualismo egocentrico del suo partner che si è rivelato un vero e proprio Narciso. L’artista è il narratore di questa storia che racconterà come se fosse sua.

Guarda il videoclip: https://youtu.be/R62aDjz7BOo