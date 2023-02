Narubia Werreria faz história ao ser a 1ª indígena a assumir uma secretaria no governo do Tocantins

A cerimônia de posse foi realizada no auditório do Palácio Araguaia, nesta quarta-feira (15). Para o evento, Narubia fez pinturas corporais, que representam a identidade cultural do seu povo Iny. Narubia Werreria tomou posse na Secretaria Estadual dos Povos Originários e Tradicionais

Reprodução/Instagram

A indígena Narubia Silva Werreria Karajá tomou posse, na tarde desta quarta-feira (15), na Secretaria Estadual dos Povos Originários e Tradicionais. Ela faz história ao ser a primeira indígena a assumir uma secretaria de estado.

A cerimônia de posse, bem como a apresentação do planejamento das ações que serão realizadas pela secretaria neste ano, ocorreram no auditório do Palácio Araguaia, por volta das 16h30.

Para a posse, Narubia fez pinturas corporais, que representam a identidade cultural do seu povo Iny. Líderes indígenas e integrantes de etnias participaram da posse da secretária.

Narubia agradeceu pela oportunidade ao governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), aos familiares e relembrou seu crescimento no Tocantins.

“Hoje não sou apenas eu a tomar posse. São os meus ancestrais, os povos originários dessa terra. Vamos além nesse ato simbólico. O Tocantins toma posse, entrando pela porta da frente do Palácio Araguaia, pela mão de seu governante. […] O dia de hoje marca o início de um novo ciclo, no qual mostraremos que não somos um estorvo no desenvolvimento econômico do nosso estado”, disse Narubia, em seu discurso de posse.

A nova secretária é uma ativista ambiental. Também se descreve como poeta, escritora, palestrante, cantora, compositora e artista visual. Ela vem de uma família Karajá (Iny) no Tocantins, na Ilha do Bananal.

Narubia atuou como presidente do Instituto Indígena do Tocantins (INDTINS) por mais de dois anos. À frente da organização, ela guiou várias ações do instituto, como a implantação do REDD+ em terras indígenas, e a construção do I Encontro Nacional de Políticas públicas de Segurança e proteção da Mulher Indígena.

A Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais foi criada no dia 10 de janeiro deste ano pelo governo estadual. Veja as diretrizes da nova pasta:

Propor diretrizes para a política estadual de proteção aos povos originários e tradicionais no estado;

Propor projetos que visem à implementação da política estadual de proteção aos povos originários e tradicionais em todas as áreas;

Estabelecer ações de mediação para a solução dos conflitos sociais que envolvam os povos originários e tradicionais;

Promover e apoiar eventos relacionados aos povos originários;

Acompanhar a execução dos convênios voltados ao desenvolvimento de ações de proteção aos povos originários e tradicionais.

Vito Califano