Nasce a Roma nel 1971, Cinzia Fiore Ricci conosciuta per il suo capolavoro “TI ODIO MA TI SPOSO”

BIOGRAFIA: Cinzia Riccitelli, nata a Roma nel 1971, conosciuta e apprezzata nel web come Cinzia Fiore Ricci. Ha al suo attivo la pubblicazione di tre romanzi, “La rosa del mare”, nel 2014 con Edizioni Rei (al momento fuori produzione), “Fino all’ultimo respiro” nel 2016 con Eros Cultura e “L’origine del peccato – La profezia – Libro 1” in self publishing, due raccolte di poesie “Essenza di Donna” nel 2017 e “AppassionataMente” nel 2018, entrambe self publishing e diversi racconti: Self Publishing:

“L’appuntamento al buio”, “Regalo al vetriolo”, “Innamorarsi a Natale”; “Il limbo delle verità” prima edizione con Attimi Infiniti, seconda edizione con Progetto Parole; “MeravOgliosa” per la collana Fucsia della Clown Bianco. Come Cinzia Riccitelli firma “Stanza numero 7”, scritto a quattro mani con Monia Morganti, uscito nel 2020 con Bré Edizioni. A marzo 2022 esce il racconto “Ti odio ma ti sposo”con la Brè Edizioni, un racconto Romance, Chick Lit che farà da prequel del suo prossimo romanzo. I suoi lavori, con generi che vanno dal Romance al thriller noir, sono per lo più incentrati sull’amore e la passione dove l’eros, che contraddistingue sempre le vicende che racconta, spicca come un marchio di fabbrica. Ha conseguito diversi premi e riconoscimenti sia in ambito poetico sia in ambito letterario

Michela è una ragazza con una professione importante e sta ottenendo ottimi risultati. È bella, famosa e dispone di un discreto patrimonio. Per arrivare a queste soddisfazioni ha dovuto abbandonare la sua città, Roma, dove ha lasciato un passato difficile, che non dimenticherà. Come non riuscirà a scordare il male che le ha provocato Alex, il suo ex fidanzato. Ora la donna vuole pensare solo al lavoro e al futuro. Ma una telefonata dei genitori scombina tutti i suoi piani. È costretta a tornare nella capitale, dove la aspetta una sorpresa amara e una scelta quasi obbligata. Deve prendere una decisione che cambierà il percorso prefissato. Più ci pensa e più le pare impossibile. Il cuore, però, non la pensa come lei. Perché ha i battiti accelerati? Perché sente di avere la gola secca? Una scelta obbligata che si trasforma in un’alternativa non così terribile, anzi. Un prequel di un romanzo che avrà svolte inaspettate. La storia di una donna in carriera. Michela manterrà fede alla promessa di dedicarsi solo al lavoro? Questa opera letteraria è in vendita su Amazon in versione ebook e carta al prezzo di 9 € per 70 pagine. Per leggere l’anteprima e acquistarlo, clicca sul carrello Amazon. Chi volesse la copia in carta, lo può comprare anche qui inviando una richiesta a presidente@breedizioni.com e lo riceverà direttamente a casa.