nasce-‘assonidi-awards’-per-il-personale-di-asili-nido-e-scuole-d’infanzia-a-milano

Un premio per valorizzare il personale educativo di asili nido e scuole d’infanzia che per almeno cinque anni abbia prestato la propria attività lavorativa nella medesima struttura, contraddistinguendosi per la propria eticità e professionalità nei confronti dei bambini e dei loro genitori.

