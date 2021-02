NASCE L.E.G. LIMITED EDITION GALLERY percorso di garanzia e ricercatezza nel collezionismo fotografico a cura di STILL , esempio di galleria culturale a Milano EVENTO GRATUITO ONLINE

Una nuova iniziativa è stata creata all’interno della ricca offerta culturale della galleria milanese STILL: nasce L.E.G. – Limited Edition Gallery, la galleria virtuale dove acquistare fotografie in edizione strettamente limitata e accompagnate da certificazione e garanzia di qualità.

L’iniziativa sarà presentata venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 19.00, nell’ambito di “L.E.G.- L’evoluzione del collezionismo fotografico”, un evento online aperto a tutti, dove saranno presenti oltre a Denis Curti, Alessandro Curti e Fabio Achilli, soci creatori di STILL, anche i diversi fotografi che hanno aderito all’iniziativa:

L.E.G. è un progetto che in breve tempo sta diventando un importante punto di riferimento per tutti quegli autori che intendono proporre al mercato opere fotografiche in edizione numerata, per collezionisti appassionati, ma anche per chi si sta avvicinando al mondo del collezionismo fotografico.

Con L.E.G. nasce infatti una nuova concezione del rapporto collezionista, artista, curatore che, nonostante l’approccio virtuale, riporta poi a un concetto di vicinanza e collaborazione tra le parti, seguendo e consigliando in maniera costante l’acquirente e sostenendo l’artista nel proprio percorso, facendo in modo così di creare una vera e propria relazione umana e culturale.

STILL è più di una Galleria: dal sito www.stillfotografia.it, come in presenza, in galleria, è possibile accedere a una vera e propria gallery virtuale e acquistare con un clic una stampa fotografica garantita, numerata e certificata dall'autore e dalla galleria, e ogni acquirente viene seguito personalmente dallo staff di L.E.G. e di Still Fotografia, con consulenza e supporto tecnico specifico sulle opere in esposizione.

STILL è più di una Galleria, è un laboratorio di pensiero, un’organizzazione fluida e leggera, capace di ascoltare bisogni ed esigenze degli artisti, del pubblico e dei clienti, per costruire risposte di narrazione contemporanea. La galleria infatti è stata creata per riunire e portare avanti, all’interno di un unico spazio, le diverse esperienze maturate negli anni: dalle produzioni fotografiche e video, alle masterclass e diversi progetti didattici e formativi; dall’organizzazione di mostre itineranti, eventi e festival, alla progettazione editoriale dedicata a libri e cataloghi d’arte; dallo sviluppo di progetti corporate aziendali e istituzionali, alla riorganizz azione di archivi e servizi di marketing e di comunicazione.

Una vera e propria conoscenza e visione a 360° del mondo dell’immagine fotografica.

STILL è stata fondata e portata avanti dal 2014 da Denis Curti, critico ed esperto di collezionismo fotografico, nonché curatore di rilevanti mostre in Italia e all’estero, Alessandro Curti, giornalista ed esperto d’immagine e comunicazione, e Fabio Achilli manager culturale, ideatore della casa dei Tre Oci a Venezia.

A oggi STILL ha ospitato oltre 30 mostre, collaborando con importanti autori come Maurizio Galimberti, Massimo Siragusa, Lady Tarin, Francesco Cito e Piero Gemelli

Denis Curti

Negli anni Novanta è stato direttore della sezione Fotografia dell’Istituto Europeo di Design di Torino e della Fondazione Italiana per la Fotografia. Negli anni 2002-2003 è stato curatore delle prime aste fotografiche di Sotheby’s a Milano.

Per oltre 15 anni è stato giornalista e critico fotografico per le pagine di Vivimilano e Corriere della Sera. Dal 2005 al 2014 è stato direttore di Contrasto – Milano e vicepresidente della Fondazione Forma a Milano.Esperto del mercato del collezionismo, nel 2014 ha fondato STILL Fotografia. È stato direttore del mensile “Il Fotografo” dal 2015 al 2019, oggi è direttore artistico della Casa dei TRE OCI di Venezia, del Festival di Fotografia di Capri e del SI FEST di Savignano sul Rubicone. Inoltre, è consulente della Fondazione di Venezia per la gestione del patrimonio fotografico ed è stato curatore di diverse mostre.

Fabio Achilli

Nel 1990 Inizia la sua avventura nel mondo dell’editoria nel gruppo editoriale Elemond (Einaudi, Electa). Lascia il gruppo Mondadori nel 2000 con il ruolo di direttore del settore mostre, cataloghi e organizzazione. Si trasferisce a Venezia, chiamato alla Biennale di Venezia (settori arti visive e architettura), dove ricopre il ruolo di direttore organizzativo e ha la fortuna di lavorare con Harald Szeeman. Nel 2003 passa alla Fondazione di Venezia (ex Cassa di risparmio) come direttore dell’area attività istituzionali e comunicazione. Nel 2010 diventa direttore generale della Fondazione – qui il progetto più amato è l’ideazione e la progettazione della Casa dei Tre Oci, sviluppato grazie alla collaborazione di Denis Curti. Rientrato a Milano nell’autunno del 2020 diventa partner di Still Fotografia. Ha fatto parte dei consigli di amministrazione di Allemandi, Art Defender, Fest (società di servizi della Fenice), Civita Tre Venezie, Civita Holding, e di diversi comitati in ambito cultura

Alessandro Curti

Nato a Milano nel 1991, giornalista iscritto all’albo, è appassionato di social media, di arte contemporanea e di fotografia in tutte le sue espressioni.

Socio di STILL Fotografia e responsabile delle comunicazioni presso la galleria fotografica STILL e STILL Masterclass con sede a Milano.

Fondatore e curatore del progetto STILL YOUNG dedicato ai giovani talenti emergenti.

Collaboratore e redattore per le riviste mensili IL FOTOGRAFO e N Photography (Sprea Editori) dal 2015 al 2019 e collaboratore esterno per LAMPOON. Attualmente gestisce la redazione di Black Camera, web magazine dedicato alla fotografia ospitato su Rolling Stone Italia.