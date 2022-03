Quattro anni di studio, 180 milioni di chilometri di test sulle strade di Italia, Germania e Turchia, 2.500 pneumatici testati, un gruppo di lavoro di cento professionisti coinvolti nel progetto tra ricerca e sviluppo, marketing, logistica e comparto commerciale, per il più importante lancio di prodotto nella storia di Prometeon Tyre Group, l’unico produttore di pneumatici al mondo completamente focalizzato sui settori Truck e Bus, Agro, OTR.

Nasce Serie 02, la nuova generazione di pneumatici premium Prometeon a marchio Pirelli, che arriverà sulle strade di tutta la regione EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) in contemporanea nei primi giorni di aprile. Inizialmente saranno cinque le linee di prodotto immesse sul mercato, rivolte all’utilizzo autostradale, regionale, urbano e cantiere.

“La Serie 02 rappresenta lo stato dell’arte di Prometeon e una delle eccellenze della produzione attuale dell’industria di pneumatici per l’utilizzo professionale”, commenta Roberto Righi, General Manager di Prometeon Tyre Group. “Per l’azienda significa un cambio generazionale dei prodotti grazie alle nuove tecnologie Prometeon, focalizzate sulla sostenibilità degli pneumatici a cominciare dall’utilizzo delle materie prime e dal processo di produzione per arrivare al loro recupero. Un’attenzione all’ambiente che rende i nostri prodotti più sostenibili nella produzione come nell’utilizzo, perché in grado di favorire la riduzione delle emissioni di CO2 ma anche e soprattutto il risparmio di carburante, un aspetto importantissimo visti i correnti problemi del mercato”.

Innovazione e sostenibilità sono le parole chiave dello sviluppo della nuova Serie 02, che rappresenta il massimo in termini di efficienza costi per i professionisti del settore del trasporto e di rispetto dell’ambiente, grazie alle soluzioni tecnologiche messe a punto nei centri di Ricerca e Sviluppo dell’azienda all’insegna di un’innovazione sostenibile.

Lo sforzo progettuale è andato nella direzione di una sempre più efficace gestione dei costi operativi, per garantire da un lato alti chilometraggi e dall’altro una “sostenibilità attiva”: maggiore vita del pneumatico e minore resistenza al rotolamento, che si traduce in una diminuzione del consumo del pneumatico stesso, come anche del carburante.

Si è lavorato molto sulle formulazioni e sui processi di lavorazione, per ottenere, a parità di standard di sicurezza, un prodotto molto bilanciato, in grado di offrire le migliori prestazioni nel massimo rispetto dei principi di sostenibilità. Infatti, rispetto alla gamma precedente, la Serie 02 migliora in tutto: resistenza al rotolamento (18% medio in meno, per le prime cinque linee di prodotto distribuite), chilometraggio (+10% medio), durabilità (+20% medio), uniformità di usura (+10% medio).

“Nella progettazione e nella produzione ci siamo concentrati su formulazioni contenenti materiali sostenibili e su soluzioni tecnologiche e processi innovativi che ci hanno consentito di ottimizzare il peso degli pneumatici senza alcun compromesso nelle prestazioni”, sottolinea Alexandre Bregantim, Chief Technical Officer di Prometeon Tyre Group. “Inoltre, tutti i prodotti possono essere oggetto di riscolpitura e sono ricostruibili, a vantaggio della vita utile dello pneumatico”.

Le prime cinque linee di prodotto della Serie 02 ad arrivare sul mercato sono:

· H02 PROFUEL, nelle misure385/55 R 22.5 e 315/70 R 22.5;

· R02 PROFUEL, nelle misure225/75 R 17.5 e 285/70 R 19.5;

· R02 PRO, nella misura385/65 R 22.5;

· U02 URBAN-e PRO, nelle misure275/70 R 22.5 e 315/60 R 22.5;

Con la nuova serie debuttano nuove nomenclature: una lettera indica l’applicazione (H autostradale, R regionale, U urbano, G cantieri e percorsi misti on e on/off), una cifra la serie (02), poi viene indicato il tipo di utilizzo (Profuel ridotta resistenza al rotolamento, PRO Trailer dedicato all’equipaggiamento di rimorchi e semirimorchi, Urban-e per autobus urbani a propulsione anche elettrica e ibrida), infine l’indicazione dell’asse di montaggio (Steer, Drive o Multiaxle, quest’ultimo per assi sterzanti e semirimorchi).

Su tutti i pneumatici della Serie 02 compare il nome Prometeon, sotto forma della dicitura “Prometeon Engineered”, a testimoniare lo sforzo progettuale e produttivo di Prometeon Tyre Group e le innovazioni tecnologiche raggiunte.

Con la Serie 02 nasce anche un prodotto nuovo per il portafoglio Prometeon: H02 PROFUEL. Destinato alle lunghe percorrenze autostradali, è il primo pneumatico a marchio PIRELLI per motrici in Categoria A per consumo di carburante. Una novità importante.

I prodotti della Serie 02 hanno la marcatura invernale 3PMSF, sono dotati di sensore RFID e sono omologati dai maggiori costruttori di veicoli europei.

Tra le innovazioni che costituiscono il cuore tecnologico della Serie 02 vanno citate:

· PROGEA (Pro Grip Environment Approach) – Un approccio nuovo ai materiali, in particolare alle formulazioni: Prometeon ha scelto di utilizzare materiali sostenibili, sia ai fini della tutela della salute del personale di fabbrica sia per il ridotto impatto ambientale, senza però scendere a compromessi sulle prestazioni del prodotto in termini di sicurezza (aderenza su bagnato) ed efficienza (resistenza al rotolamento);

· SHTB (Super High Tensile Belt) – Cordicelle realizzate con acciaio ad elevata resistenza che conferiscono elevata flessibilità e prevengono la propagazione della corrosione, garantendo integrità e longevità della carcassa;

· SWITe (Spiral Wire Technology)– Le corde della cintura spiralata a zero gradi presentano una nuova geometria e un diametro maggiorato, a vantaggio di durabilità e resistenza;

· COBe (Cross Over Bead) – Il tallone rinforzato, in abbinamento alla nuova geometria dei fili metallici, conferisce grande flessibilità, resistenza ed elevata capacità di carico;

· LEDB (Low Energy Dissipation Belts) – Innovativa configurazione del pacco cinture per ottimizzare il peso dello pneumatico e contenere la dissipazione di energia, promuovendo la bassa resistenza al rotolamento e il contenimento del consumo di carburante;

· SSRP (Step Shoulder Rib Profile) – Nuovo profilo di spalla del battistrada, che favorisce la corretta distribuzione della pressione a terra, quindi regolarità di usura e resa chilometrica;

· HR4B (High Resistance 4 Belts) – Configurazione del pacco cinture progettata per massimizzare la flessibilità e la resistenza strutturale della carcassa a vantaggio di guidabilità, durata e ricostruibilità.

SCHEDE PRODOTTO

H02 PROFUEL per lunghe percorrenze autostradali

Concepito per fornire il massimo dell’efficienza in termini di consumo carburante nelle lunghe percorrenze autostradali, questo pneumatico offre ottime prestazioni di tenuta di strada e ridotti spazi di frenata sia su fondi asciutti sia bagnati, anche in condizioni invernali.

Tutti i pneumatici di questa linea vantano la Categoria A in consumo carburante e la Categoria B in aderenza sul bagnato e si posizionano tra i best in class della categoria.

Sulla base di calcoli effettuati con VECTO (lo strumento di simulazione sviluppato dalla Commissione europea e utilizzato per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti), un autoarticolato equipaggiato con gli pneumatici 385/55 R 22.5 H02 PROFUEL Steer e 315/70 R 22.5 H02 PROFUEL Drive sul trattore, e 385/55 R 22.5 sul semirimorchio, consuma 1,4 litri in meno ogni 100 chilometri rispetto a un veicolo equipaggiato con la linea di prodotto precedente.

Per una flotta di 150 autotreni che percorrono 130 mila chilometri l’anno ciascuno, significa 702 tonnellate di minori emissioni di CO2 e un risparmio di costi carburante di 465mila € l’anno (al prezzo medio del gasolio di 1,7€/l).

Oltre ai materiali e alle componenti tecnologiche comuni a tutti i prodotti della Serie 02, H02 PROFUEL serie 70 è dotato di LEDB (Low Energy Dissipation Belts), innovativa configurazione del pacco cinture per ottimizzare il peso dello pneumatico e contenere la dissipazione di energia (e la generazione di calore), promuovendo la bassa resistenza al rotolamento e, di conseguenza, il contenimento del consumo di carburante.

I disegni battistrada sono caratterizzati da:

• HGE (High Grip Evolution), brevetto Prometeon relativo alla geometria degli incavi, che consente il mantenimento della prestazione di aderenza durante tutta la vita dello pneumatico e la bassa generazione di rumore;

• SSRP (Step Shoulder Rib Profile), nuovo profilo di spalla del battistrada (H02 PROFUEL Steer), che favorisce la corretta distribuzione della pressione a terra, quindi regolarità di usura e resa chilometrica;

• geometria e distribuzione delle lamelle ottimizzata, per assicurare ridotti spazi di frenata, trazione e aderenza anche in condizioni invernali critiche, mantenendo valori di emissioni sonore contenute per ridurre l’impatto ambientale e migliorare il comfort di marcia;

• nuovo profilo dei tasselli di spalla (H02 PROFUEL Drive), che esalta le doti di trazione, drenaggio dell’acqua e resa chilometrica.

La linea H02 PROFUEL è stata studiata per equipaggiare i nuovi veicoli a basse emissioni di CO2 e rumore, mantenendo inalterate le prestazioni legate alla sicurezza.

La linea battistrada H02 PROFUEL Steer, per assi sterzanti, è disponibile da aprile nelle misure:

• 385/55 R 22.5 160K (158L);

• 315/70 R 22.5 156/150L (154/150M), attualmente best in class per rumore esterno di rotolamento (67dB).

La linea battistrada H02 PROFUEL Drive, per assi motori, è disponibile da aprile nella misura 315/70 R 22.5 154/150L (152/148M).

R02 PROFUEL per percorsi autostradali, regionali e urbani

Linea di prodotto versatile per l’equipaggiamento di autocarri con pneumatici con calettamento di 17.5” e 19.5” che operano su percorsi autostradali, regionali e urbani, progettata per offrire efficienza nel consumo carburante e durabilità.

I disegni battistrada sono concepiti per fornire aderenza e trazione in tutte le stagioni e su fondi bagnati e moderatamente innevati, oltre che per assicurare l’ottimale distribuzione dell’impronta a terra a vantaggio di uniformità di usura e resa chilometrica.

La nuova geometria dei fianchi e l’incremento nello spessore della gommatura, misurabile con indicatore ISW, conferiscono resistenza agli impatti e contribuiscono alla maggiore durata dei prodotti.

In sintesi, i miglioramenti prestazionali di R02 PROFUEL rispetto alla linea di prodotto precedente sono i seguenti:

• – 20% resistenza al rotolamento;

• +15% comfort acustico;

• +10% aderenza su bagnato e neve;

• +10% regolarità di usura.

Le prime misure disponibili da aprile sul mercato sono 225/75 R 17.5 129/127M e 285/70 R 19.5 146/144L nei disegni battistrada Steer, per equipaggiamento assi sterzanti, e Drive, per equipaggiamento assi motori; la gamma sarà completata con le misure più popolari entro la fine del 2022.

Le misure 285/70 R 19.5 e 225/70 R 17.5 si posizionano tra i best in class delle marche premium per i valori di etichettatura europea dei pneumatici.

Sulla base di calcoli effettuati con VECTO, i pneumatici R02 PROFUEL 285/70 R 19.5 utilizzati per equipaggiare un veicolo 4×2 consentono un risparmio carburante di 0,8 litri ogni 100 chilometri rispetto alla linea di prodotto precedente, che si traducono (per una flotta di 50 veicoli con una percorrenza di 130 mila chilometri l’anno ciascuno e un prezzo medio del gasolio di 1,7 €/l) in 40 tonnellate di minori emissioni di CO2 e un risparmio di 88mila € l’anno di spese per il carburante.

R02 PRO TRAILER per rimorchi e semirimorchi

Come evidenziato dal nome, questa linea di prodotto è dedicata all’equipaggiamento di rimorchi e semirimorchi ed è stata concepita per offrire il massimo in durabilità, versatilità e capacità di carico.

Le specifiche tecnologie, il disegno battistrada e le mescole ne fanno il prodotto ottimale per le applicazioni sia di lunga percorrenza autostradale sia regionale in tutte le condizioni climatiche, con importanti miglioramenti prestazionali rispetto alla linea precedente:

• +15% resa chilometrica;

• +20% resistenza agli strappi e di integrità;

• +15% regolarità di usura.

Oltre ai materiali e alle componenti tecnologiche comuni a tutti i prodotti della Serie 02, tra i quali ha particolare importanza SWITe (Spiral Wire Technology) nel conferire robustezza al prodotto, R02 PRO TRAILER si avvale di HR4B (High Resistance 4 Belts), una configurazione del pacco cinture progettata per massimizzare la flessibilità e la resistenza strutturale della carcassa a vantaggio di controllabilità, durata e ricostruibilità.

Il battistrada è caratterizzato da:

• ampio dimensionamento e profondi incavi per favorire il drenaggio dell’acqua e le prestazioni in frenata su bagnato;

• spalle robuste per favorire la resistenza ai trascinamenti laterali e integrità del battistrada;

• ottimale bilanciamento pieni/vuoti a vantaggio di regolarità di usura e resa chilometrica.

La misura 385/65 R 22.5 164K (158L), disponibile da aprile, vanta la Categoria B in consumo carburante, la Categoria B in aderenza su bagnato e la Categoria A (70dB) in rumore esterno di rotolamento.

U02 URBAN-e PRO MULTIAXLE per autobus urbani elettrici

Entro il 2025 quasi la metà degli autobus urbani in servizio in tutto il mondo sarà elettrica, per un totale di 1,2 milioni di autobus elettrici circolanti, pari a quasi la metà delle flotte di autobus urbani.

U02 URBAN-e PRO Multiaxle soddisfa pienamente le esigenze della nuova generazione di veicoli a mobilità elettrica: grazie a una capacità di carico fino a 8 tonnellate per asse, consente l’impiego di batterie a elevata autonomia senza compromessi sul numero dei passeggeri.

La nuova linea di prodotti presenta una resistenza al rotolamento ridotta del 10% rispetto al prodotto precedente e si classifica tra i best in class con Categoria B relativa al consumo di carburante. U02 URBAN-e PRO Multiaxle contribuisce a incrementare l’autonomia degli autobus urbani, a ridurre i cicli di ricarica della batteria per veicoli completamente elettrici e a contenere le emissioni di CO2.

In linea con l’evoluzione dei veicoli ibridi ed elettrici per l’utilizzo urbano, caratterizzato da frequenti stop and go, il nuovo prodotto riduce i costi operativi, oltre a offrire un più alto livello di comfort, un’usura uniforme e una ridotta generazione di rumore (69dB nella misura 275/70R22.5), con eccellenti prestazioni di sicurezza.

U02 URBAN-e PRO Multiaxle è adatto a equipaggiare tutti gli assi. Le marcature M+S e 3PMSF, insieme con la Categoria B in aderenza sul bagnato, assicurano un elevato livello prestazionale anche in condizioni invernali.

L’introduzione della nuova tecnologia SWITe e la struttura rinforzata permettono un incremento della capacità di carico, migliorando al contempo la ricostruibilità. Il profilo rinforzato del fianco e la nuova geometria del battistrada sono concepiti per garantire un’ottima resistenza agli urti e un’elevata trazione durante tutto il ciclo di vita, anche tenendo in considerazione l’elevata coppia motrice trasmessa dai motori a trazione elettrica sui pneumatici.

La nuova linea è disponibile da marzo nelle misure:

• 275/70 R 22.5 152/148J con Categoria B in consumo carburante e aderenza su bagnato, Categoria A (69dB) in rumore esterno di rotolamento;

• 315/60 R 22.5 156/150J con Categoria B (best in class di mercato) in consumo carburante e aderenza su bagnato, Categoria A (72dB) in rumore esterno di rotolamento.

G02 PRO MULTIAXLE per assi sterzanti e semirimorchi di veicoli e mezzi d’opera impiegati in cantieri e nei percorsi misti on e on/off

Le innovazioni tecnologiche di struttura, mescole e disegno del battistrada sono alla base dei miglioramenti prestazionali rispetto alla linea precedente:

• +10% resa chilometrica;

• +20% integrità;

• +15% resistenza alle lacerazioni ed espulsione sassi.

Oltre ai materiali e alle componenti tecnologiche comuni a tutti i prodotti della Serie02, G02 PRO Multiaxle si avvale di HR4B (High Resistance 4 Belts), una configurazione del pacco cinture progettata per massimizzare la flessibilità e la resistenza strutturale della carcassa agli impatti a vantaggio di durabilità e ricostruibilità.

Il battistrada è caratterizzato da:

• geometria degli incavi ottimizzata per prevenire la cattura dei sassi a vantaggio di durabilità e ricostruibilità;

• robusto disegno battistrada con inserti tra i blocchi per ridurre i movimenti del battistrada e promuoverne la resa regolarità di usura senza compromessi in termini di trazione e aderenza;

• fascia battistrada dimensionata, incavi profondi e bilanciamento ottimale di pieni/vuoti per favorire la tenuta di strada e la trazione su fondi asfaltati e non e su asciutto e bagnato;

La misura 385/65 R 22.5 164K (158L), disponibile da aprile, vanta la Categoria C in consumo carburante, la Categoria B in aderenza su bagnato e la Categoria B (73dB) in rumore esterno di rotolamento.

PROMETEON TYRE GROUP

Prometeon Tyre Group è l’unico produttore di pneumatici completamente focalizzato sui settori Industrial (trasporto di merci e persone), Agro e OTR. L’offerta Prometeon è multi-level con un portafoglio prodotti che include i brand PIRELLI, FORMULA, PHAROS, ANTEO, ERACLE, TEGRYS. Il Gruppo ha quattro fabbriche (due in Brasile, una in Egitto, una in Turchia), tre centri di Ricerca & Sviluppo (Italia, Brasile e Turchia) e un Centro di Sviluppo in Egitto. Sono 7.700 le persone di oltre 40 nazionalità che lavorano all’interno del Gruppo, presente in tutti i 5 continenti. Dal 2019 Prometeon aderisce allo United Nations Global Compact, che oggi conta circa 15.500 aziende in 165 Paesi, e dal 2020 è tra i membri fondatori dello United Nations Global Compact Network Italy. I marchi e i loghi PIRELLI, FORMULA e PHAROS sono usati in licenza.​

