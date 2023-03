‘Nasci de novo’, conta motorista que teve carro prensado por dois caminhões em Barra Mansa

José Donizete Pereira, de 60 anos, ficou preso às ferragens até ser resgatado pelos bombeiros. Ele ficou internado por quatro dias no Hospital São Francisco de Assis, em Porto Real. José Donizete, de 60 anos, teve o carro prensado entre dois caminhões na Via Dutra, em Barra Mansa

“Eu sinto que nasci de novo”. Este é o relato emocionado de um motorista que teve o carro prensado por dois caminhões na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ). José Donizete Pereira, de 60 anos, ficou preso às ferragens por cerca de 15 minutos.

“Eu sinto que nasci de novo, Deus me deu essa possibilidade. Quem fez isso foi a mão de Deus, não é outra coisa: É Deus. Porque tudo o que aconteceu e do jeito que aconteceu não tinha como se salvar”, disse José.

O acidente aconteceu no dia 21 de março (terça-feira), na pista sentido São Paulo, na altura do km 281, próximo à Flumidiesel. Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu ferimentos leves.

“É sufocante porque eu estava espremido e ao mesmo tempo estava até feliz porque estava vivo. Eu sabia que eles iam me resgatar rápido”, lembrou.

José foi retirado das ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros e socorrido para a Santa Casa. Ele passou por atendimento médico e foi liberado logo em seguida.

“Na primeira pancada eu pensei ‘agora não tem jeito, eu morro’. Ai depois aquele joga para lá e joga para cá, eu pensei ‘ah, não será hoje que vou morrer não’,” recordou.

Após começar a sentir falta de ar em casa, José foi para o Hospital São Francisco de Assis, em Porto Real (RJ). Ele ficou quatro dias internado até receber alta médica. O motorista sofreu uma fratura na clavícula e um ferimento no braço, por causa do cinto que foi pressionado no impacto da batida.

José Donizete nasceu em agosto, mas agora passou a considerar a data do acidente como o segundo aniversário.

“É até uma confirmação para aumentar a minha fé, meus amigos e todos que estão vendo para ver que existe um Deus. Não posso falar que isso é uma provação. Mas, os mistérios de Deus são profundos. Isso é milagre!”, finalizou o motorista.

Novamente em casa, José Donizete está fazendo período de recuperação e segue sendo acompanhado por médicos.

Como o acidente aconteceu

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local estava lento por causa de uma obra na estrada.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro se assustou com o fim da fila, freou de forma brusca e foi atingido por um caminhão que seguia logo atrás e não conseguiu desviar a tempo.

Ao ser atingido, o carro foi arrastado para a outra faixa da pista, onde um outro caminhão também não conseguiu desviar a tempo, deixando o carro espremido entre os dois caminhões. Os dois caminhoneiros não ficaram feridos.

