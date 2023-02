natal-elege-rei-momo-e-rainha-do-carnaval-2023

Vencedores de concurso foram Allan Almeida e Lívia Pacheco, representantes das escolas Balanço do Morro e Malandros do Samba, respectivamente. Allan Almeida e Lívia Pacheco foram eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval de Natal 2023, em concurso realizado na noite de quinta-feira (2). A disputa envolveu representantes das escolas de samba da capital e lotou o pátio da Capitania das Artes, na Cidade Alta.

Ao som de Perfume de Gardênia, os candidatos mostraram suas qualidades no samba e frevo. A comissão julgadora também avaliou quesitos como desenvoltura, empatia com o público, animação e presença de palco.

Allan Almeida e Lívia Pacheco são eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval de Natal 2023

Rogério Vital

Lívia Pacheco representou a Malandros do Samba e Allan defendeu a Escola Balanço do Morro, as duas principais agremiações carnavalescas da cidade.

Cada vencedor receberá cachê de R$ 10 mil pelo trabalho desenvolvido durante os sete dias de carnaval.

A entrega da chave da cidade ao Rei Momo e à Rainha do Carnaval será feita pelo prefeito Álvaro Dias no dia 16 de fevereiro, durante o Baile de Máscaras do Largo do Atheneu, na abertura oficial do carnaval de Natal.

“Natal se preparou para proporcionar uma grande festa com seis pólos e centenas de atrações para os natalenses e os turistas que vêm nos visitar”, disse o prefeito Álvaro Dias.

