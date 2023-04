Natal inclui pessoas com comorbidades no público apto a tomar vacina bivalente contra covid-19

Público a partir dos 12 anos, com uma ou mais das doenças listadas, poderá tomar imunizante e encerrar esquema de imunização contra a doença. Aplicação de vacina contra a covid-19 em Natal

Joana Lima/Prefeitura de Natal

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal anunciou a ampliação do público apto a receber reforço da vacinação contra covid-19 com o imunizante bivalente Pfizer. Foram incluídas as pessoas com comorbidades, a partir de 12 anos de idade.

Ainda segundo a prefeitura, pode tomar a vacina o usuário que tiver concluído no mínimo o esquema básico com as duas primeiras doses, desde que a última dose tenha sido aplicada há quatro meses ou mais.

Os locais para a vacinação continuam sendo as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h às 15h. Já os pontos extras do Midway Mall, Via Direta e Partage Norte Shopping funcionam de segunda-feira a sábado, no horário das 14h às 20h.

As pessoas que receberem a dose de reforço da vacina bivalente terão seu esquema vacinal encerrado ao tomar a vacina bivalente.

Para se vacinar, basta apresentar a autodeclaração de comorbidade, ou já possuir cadastro no sistema.

Secretaria de saúde de Natal amplia público da vacina bivalente contra Covid

A SMS Natal esclarece que as pessoas nas cinco fases já contempladas também podem ser vacinadas. São elas: idosos a partir de 60 anos; pessoas de Instituições de Longa Permanência (ILPs); Residência Inclusiva (RI); trabalhadores destas instituições; imunossuprimidos a partir de 12 anos; comunidades Ribeirinhas, Quilombolas e indígenas; gestantes, puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade a partir de 18 anos; funcionários do sistema prisional; e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos).

Confira a lista de doenças que garantem o direito à vacinação bivalente

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonal e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita no adulto;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares;

Doença renal crônica;

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas;

Doença hepática crônica.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Mata