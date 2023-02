Campanha acontece de 9 a 14 de fevereiro em todos os cinemas da capital potiguar. Natal participa da ‘Semana do Cinema’ com ingressos a R$ 10

Os cinemas da capital potiguar participam da “Semana do Cinema” que contará com ingressos a R$ 10 de 9 a 14 de fevereiro.

Em Natal participam os cinemas da rede Cinemark (Midway), Cinépolis (Natal Shopping), Moviecom (Praia Shopping) e Cineflix (Partage).

Além do valor promocional dos ingressos, a “Semana do Cinema” também contará com preços promocionais em combos de pipocas e refrigerantes. Os ingressos podem ser comprados no local ou pela internet.

A ideia do projeto é fomentar a volta do público às salas de cinema.

