Natal recolhe frota de ônibus do transporte público após novos ataques

Série de ações criminosas acontecem desde a madrugada desta terça (14) no RN. Em Natal, ônibus foram queimados à luz do dia e um motorista foi atingido por tiro durante ataque a uma garagem. Ônibus queimado em Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) comunicou no início da tarde desta terça-feira (14) o recolhimento da frota de ônibus da capital potiguar após uma série de ações criminosas que ocorrem no estado desde a madrugada.

Em nota, a pasta informou por volta das 14h20 que “devido aos ataques, frota de transporte está sendo recolhida para as suas garagens”.

Em Natal, o funcionário de uma empresa de transporte coletivo foi atingido por um tiro perto do olho, durante ataques de criminosos aos veículos da companhia durante a madrugada.

O ataque aconteceu na garagem da empresa, localizada no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste da cidade. Ao todo, 11 veículos foram atingidos.

Outros dois ônibus do transporte público de Natal foram queimados à luz do dia pelos criminosos no bairro Mãe Luiza, na Zona Leste da cidade, e outros dois na Vila de Ponta Negra, na Zona Sul.

Ônibus foi queimado em Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal

Ônibus queimado em Mãe Luiza, em Natal

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

A suspensão das atividades do transporte público refletiu na quantidade de pessoas nas paradas de ônibus durante a tarde. Em uma parada em frente a um shopping, na BR-101, muitos aguardavam a passagem de um último veículo antes deles retornarem às garagens.

“Ele é pra passar geralmente nesse horário, mas até agora nada. Não tem previsão se vai passar ou sequer se vai parar na parada. Vou tentar pegar um motorista por aplicativo, se alguém vem me buscar ou se consigo uma carona. Eu estava a caminho da faculdade, vi que talvez fossem parar os ônibus, mas que não tinha previsão. Quando cheguei, estava no meio da aula, chegou a notícia”, disse a estudante Ana Beatriz Pereira.

Parada de ônibus em Natal após anúncio da suspensão do transporte público nesta terça-feira

Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi

A prefeitura de Mossoró também comunicou, na manhã desta terça, a suspensão da atividade do transporte público durante o restante do dia “por questão de segurança dos passageiros”.

Ataques

As ocorrências começaram na madrugada desta terça-feira (14). Dezenove cidades do estado registraram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Nove pessoas foram presas e uma pessoa morreu em confronto com a polícia.

Entre os alvos estão um fórum de Justiça, duas bases da PM e uma prefeitura e um banco. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas, além de ônibus do transporte público e escolar.

Na madrugada, o Fórum de Justiça de Parnamirim, na Grande Natal, foi alvo de dezenas de tiros de arma de fogo. Na cidade, ao menos dois carros da secretaria de obras e um ônibus foram incendiados. O fogo no ônibus atingiu a rede de energia elétrica e provocou a interrupção no fornecimento de energia para 107 casas no bairro Emaús, segundo a companhia que administra o serviço.

Em Natal, houve ataques a duas bases da Polícia Militar na Zona Oeste da cidade. Criminosos atiraram contra os prédios e tentaram atear fogo.

Na segunda maior cidade do estado, Mossoró, no Oeste potiguar, houve ocorrência em um prédio onde a prefeitura abastece os veículos do município. Também houve ataques a dois caminhões da prefeitura, no bairro Parque das Rosas, e a um caminhão de lixo, no bairro Redenção.

Vittorio Ferla