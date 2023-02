Natal tem 4º maior aumento do país no preço da cesta básica em janeiro, diz Dieese

Crescimento de 6% foi o quarto maior entre as 17 capitais analisadas na pesquisa. Preço do tomate subiu 50% em comparação com dezembro. Tomate subiu 50% em janeiro em Natal

O preço da cesta básica em Natal subiu 6,4% no mês de janeiro em comparação com dezembro de 2022.

É o que aponta a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos que foi divulgada nesta terça-feira (7) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Essa é a quarta maior alta neste período entre as 17 capitais do Brasil analisadas na pesquisa, ficando atrás de outras três cidades do Nordeste: : Recife (7,61%), João Pessoa (6,80%) e Aracaju (6,57%).

A cesta básica fechou o primeiro mês do ano custando em média em Natal R$ 622,16. O preço em dezembro era de R$ 581,90.

Entre os produtos que mais apresentaram aumento na capital Natal está o tomate, que teve um aumento de 50% no preço em janeiro – ficando atrás de Recife, que registrou aumento de 64%.

Apesar da subida no valor da cesta básica, a capital está em 13º lugar no ranking dos preços entre as 17 capitais analisadas. A cesta mais cara é em São Paulo, custando R$ 790,57.

Em 12 meses, o aumento em Natal é ainda maior: foi de 12,9%.

Ao todo, 11 das 17 capitais analisadas apresentaram aumento em janeiro, de acordo com a pesquisa. A maior alta foi nas capitais nordestinas.

