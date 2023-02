Natal tem Dia D de vacinação com plantão nos pontos extras neste sábado (4)

Haverá vacinação nos shoppings Via Direta, Midway Mall, Partage Norte Shopping e Praia Shopping, das 10h às 20h. SMS realiza Dia D de vacinação com plantão nos pontos extras neste sábado (4)

Joana Lima/Prefeitura de Natal

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza neste sábado (4), em Natal, o Dia D de intensificação da vacina DTP (tríplice bacteriana).

A aplicação dos imunizantes acontece nos pontos extras de vacinação espalhados pela cidade, que neste mês tem o reforço do Praia Shopping.

As salas de vacina dos shoppings Via Direta, Midway Mall, Partage Norte Shopping e Praia Shopping vão funcionar das 10h às 20h neste sábado.

A SMS reforça o chamado para que os pais levem os filhos para completar o esquema de vacinação.

Além da DTP, estão disponíveis vacinas contra covid-19, Febre Amarela, Varicela (catapora), tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola), VOP/VIP (Poliomielite), HPV, ACWY (meningites), Meningo C (meningite), Pentavalente (pneumonias), Hepatite A e pneumocócica (pneumonias, meningites, sinusites e otites).

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vito Califano