Unidades Básicas de Saúde e pontos extras de vacinação estarão abertos neste sábado. Natal tem Dia D de vacinação contra a febre amarela neste sábado (4); veja onde se vacinar

Secom/SMS

Natal realiza neste sábado (4) o Dia D da vacinação contra a febre amarela. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal também vai disponibilizar outros imunizantes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos cinco distritos sanitários da capital e nos pontos extras de vacinação.

O atendimento à população nas UBS acontece das 8h às 12h. Os pontos extras do shoppings Via Direta, Midway Mall e Partage Norte Shopping estarão funcionando das 14h às 20h. Também terá um ponto extra de vacinação no Parque das Dunas, das 9h às 16h.

Além da vacinação contra a febre amarela, a SMS disponibiliza as vacinas contra a Covid-19, Varicela (catapora), Tríplice Viral (sarampo, caxumba, rubéola), VOP/VIP (Poliomielite), HPV, ACWY (meningites), Meningo C (meningite), Pentavalente (pneumonias), Hepatite A e pneumocócica (pneumonias, meningites, sinusites e otites), Hepatite B, Antitetânica, Tríplice Bacteriana (DTP) e Influenza.

