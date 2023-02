Natal tem prévias de carnaval para todos os gostos e bolsos no fim de semana; veja dicas

‘Nem Se Acaba, Nem Fica Pouco’, ‘Enquanto Campos Corre, Sales Só Caminha’, Patuscada e Raffe Folia agitam o sábado (11). Domingo (12) tem opções para a garotada. O fim de semana tem muitas opções de prévias de carnaval em Natal. Bloquinhos no circuito Petrópolis/Tirol, Cidade Alta e em Ponta Negra, atrações para a criançada nos clubes e no teatro, tem também muito frevo, axé e samba. O g1 listou dicas para todos os gostos e bolsos.

Confira toda a programação do carnaval no RN

Sábado

Nem Se Acaba, Nem Fica Pouco

Com a animação do cantor Tatau, ex-Araketu, o bloco “Nem Se Acaba, Nem Fica Pouco” vai garantir a animação do pré-carnaval de Natal neste sábado (11). A festa começa às 16h, com a concentração no Bar do Goiamum, na Avenida Rodrigues Alves, de onde os foliões seguem para o Aeroclube do RN.

Chegue cedo: Tatau sobe ao palco às 18h30. O bloquinho ainda terá Gege Bismark, Orquestra Clarin Triunfal, Sax in the House e Diogo Das Virgens. Os ingressos estão à venda na Oticali (Midway Mall) e site Outgo.

Cantor Tatau volta a Natal para o bloco Nem Se Acaba, Nem Fica Pouco

Luana Tayze

Enquanto Campos Corre, Sales Só Caminha

O bloco “Enquanto Campos Corre, Sales Só Caminha” movimenta o circuito Tirol/Petrópolis neste sábado (11). A programação começa no fim da tarde de sábado, com Frevo do Xico no “esquenta”, no início da Avenida Campos Sales, perto do Colégio Atheneu. Em seguida, é a vez da Banda Dubê, em cima do pranchão, puxar os foliões com sucessos de todos os carnavais seguindo até o final da avenida, mais precisamente por trás da sede do América, em Tirol. Pedro Luccas, Mesa Doze e Gota Elétrica fazem os shows no palco principal. Os últimos abadás estão à venda pela internet ou na Gourmeria Food Hall e na Loja Maria Cândida.

Raffe Folia

Neste sábado (11), a cervejaria Raffe vai promover mais uma edição da “Raffe Folia”, a partir das 16h, no Covil BR, em Neópolis. O som fica por conta do Samba Preto no Branco e o axé das antigas com a discotecagem da DJ Ingrid Franca, além dos clássicos do frevo com a Banda do Negão. A entrada é gratuita e até 17h haverá chopp duplo aos apreciadores da boa cerveja artesanal.

Samba Preto no Branco anima a Raffe Folia

Divulgação

Patuscada

A Patuscada realiza a sua edição de prévia carnavalesca neste sábado (11), na área externa da Arena das Dunas. O evento tem programação gratuita, com início às 15h. As atrações deste ano são Pagode do Coxa, Banda Pretta, Frevo do Xico, Dinho Sales, DJ DK, DJ Isadora Aragão e DJ Lucas D’medeiros.

Os ingressos gratuitos distribuídos pela internet são válidos até as 17h. Após esse horário, se o espaço ainda não tiver atingido a lotação máxima, a entrada será liberada por ordem de chegada na fila.

CarnaSinsp

O CarnaSinsp, prévia carnavalesca do Bloco Cultural dos Servidores Públicos, será realizado neste sábado (11), no Espaço Cultural Ruy Pereira, na Cidade Alta. O acesso é gratuito e o evento é aberto aos moradores e frequentadores do Centro Histórico.

A concentração no Bar do Zé Reeira começa às 14h. Jaina Elne se apresenta a partir das 14h30. A Orquestra de Frevo do Negão faz Cortejo pelas ruas do Centro Histórico às 17h, e o cantor faz o show de encerramento às 20h.

Leão Neto anima o CarnaSinsp

Divulgação

Mamãe Eu Quero

O Bailinho Mamãe Eu Quero, destinado para a criançada, acontece no salão nobre da AABB Natal, neste sábado (11). A programação musical será comandada pela Orquestra de Frevo do Papão, com um repertório de frevo, marchinhas clássicas e músicas infantis em ritmo de carnaval. A Cia Era Uma Vez apresenta personagens do filme da Disney “Encanto”. Os ingressos à venda na loja Rio Center (Prudente de Morais).

Domingo

Eu Amo Olinda, Mas Morro Pelo Careca

O bloquinho “Eu Amo Olinda, Mas Morro Pelo Careca” anima o bairro de Ponta Negra neste domingo (12), a partir das 15h. A concentração será na loja Sem Etiqueta, na Avenida Praia de Ponta Negra, 914.

A folia terá acesso gratuito. A saída pelas ruas do bairro será “quando o sol esfriar”, com animação da Orquestra Frevo de Xico. É permitido o acesso com a sua bebida.

Patotinha

O bloco infantil Patotinha anima os pequenos foliões neste domingo (12), no Teatro Riachuelo, em Natal. A prévia de carnaval terá show da dupla de palhaços Patati Patatá, além da cantora potiguar Mara Dias. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pela internet, e tem lote promocional de pista por apenas R$ 150 (adulto + criança). O evento começa às 15h, com a animação da bandinha Clarin Kids, passistas e diversos personagens infantis.

Palhaços Patati Patatá se apresentam em Natal

Divulgação/Limeira Shopping

Me Leva Mamãe

O bloco infantil “Me Leva Mamãe” também agita o pré-carnaval de Natal neste domingo (12). A festa começa às 16h, no Aeroclube do RN. A programação contará com personagens da Companhia Era uma Vez, banda de sopro do Clarin Triunfal, espaço para pinturas artísticas e penteados, e brinquedos infláveis. Os ingressos são vendidos pela internet, na Spicy (Shopping Cidade Jardim) e Mundo Spicy (Avenida Alexandrino de Alencar).

Baile de máscaras do Suvaco do Careca

O bloco Suvaco do Careca promove neste domingo (12) um baile de máscaras, no Praiamar Hotel, no bairro de Ponta Negra, em Natal. O evento começa às 16h e terá a Roda de Samba DuCareca, Escola de Samba Balanço do Morro e Banda do Suvaco, com muito frevo, samba reggae e marchinhas.

A organização avisa que só terá acesso ao evento quem estiver usando máscara. Os convites são gratuitos, distribuídos a partir de ações promocionais publicadas nas redes sociais do bloco.

Vito Califano