Natal tem quinta cesta básica mais barata do país, diz Dieese

Por outro lado, na comparação com fevereiro de 2022, valor médio registrou aumento de 12,37%. O preço da cesta básica em Natal foi o quinto menor entre as 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em fevereiro de 2023. O valor médico chegou a R$ 626,15 – houve um aumento de 0,64% em relação a janeiro do mesmo ano.

No comparativo com fevereiro de 2022, o preço subiu 12,37% e acumulou aumento de 7,15% nos dois primeiros meses do ano.

Banana registra aumento de 6,92% em relação a janeiro

Júlio César Costa/g1

Entre janeiro e fevereiro de 2023, seis dos 12 produtos que compõem a cesta básica tiveram aumento nos preços médios: banana (6,92%), farinha de mandioca (4,07%), feijão carioca (3,98%), manteiga (1,58%), tomate (0,36%) e pão francês (0,15%).

Os demais produtos apresentaram diminuição no preço médio: açúcar refinado (-3,00%), café em pó (-1,89%), carne bovina de primeira (-1,20%), arroz agulhinha (-1,13%), óleo de soja (-1,01%) e leite integral UHT (-0,49%).

O levantamento aponta que, no acumulado dos últimos 12 meses, foram registradas elevações em 10 dos 12 bens alimentícios da cesta: feijão carioca (36,78%), farinha de mandioca (34,01%), manteiga (25,00%), pão francês (24,75%), leite integral UHT (22,87%), banana (16,62%), arroz agulhinha (13,04%), tomate (10,86%), óleo de soja (3,38%) e café em pó (2,18%).

Vito Califano