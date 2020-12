Natale con la royal family: le più belle foto vintage (e non solo)

Niente nipotini, niente figli, niente Sandrigham. Questo Natale in era Covid sarà diverso anche per Elisabetta II. Per la prima volta in 33 anni sua Maestà non si recherà nella dimora in campagna per festeggiare con tutta la royal family. Trascorrerà il suo Natale più solitario di sempre, il primo senza nessuno dei suoi quattro figli, a Windsor. Nel castello le spettacolari decorazioni – albero di sei metri, tavola apparecchiata con 5000 pezzi d’argento, sale impreziosite da decori rosso e oro – sono già pronte.

Non solo per la Regina, ma perché Windsor come di consueto sarà aperto per le visite durante le feste. Nel frattempo Elisabetta si rifugerà nei suoi appartamenti privati: un’area riservata del castello nella quale ci saranno solo lei e il principe Filippo.

Questo sarà un Natale diverso anche per gli altri membri della royal family. Ognuno resterà isolato nella propria «bolla». Ad esempio William, Kate e i tre figli George, Charlotte e Louis potrebbero trascorrere le festività nella loro tenuta ad Anmer Hall, nel Norfolk. Oppure nel Berkshire, a casa di Carole e Michael Middleton, dove potrebbe arrivare anche la sorella di Kate, Pippa, col marito James (in Gran Bretagna, dal 23 al 27 dicembre, potranno unirsi all’interno della stessa «bolla» tre nuclei familiari).

Quest’anno, insomma, non vedremo i Windsor che si recano alla tradizionale messa di Natale nella chiesa di St Mary Magdalene, a Sandringham, salutati da un’ampia folla. Anche quelle immagini a cui siamo abituati da anni, com’è ovvio, non ci saranno. In attesa di scoprire nei dettagli come si svolgerà il Natale più isolato di sempre della famiglia reale britannica, abbiamo raccolto (nella gallery in alto) le più belle foto vintage (e non solo) del Natale dei royal prima del coronavirus: dai principi Harry e William bambini su una slitta piena di giocattoli al debutto a Sandringham di Meghan Markle, passando per lady Diana che scambia due chiacchiere con «Babbo Natale» e Sarah Ferguson che posa su un gigantesco pupazzo a forma di elefante tra le decorazioni di una grande magazzino di Londra.

