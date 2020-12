natale-e-la-spesa-senza-stress

State già impazzendo con la lista della spesa infinita per i prossimi giorni? Tranquilli, prendetevi una pausa, riflettete e poi agite!

Lista della spesa per chi cucinerà durante le feste

Fare la lista della spesa per chi cucina i menu natalizi è un po’ più complicato del solito perché bisogna procurarsi esattamente tutto quello di cui si ha bisogno senza dimenticare niente.



Vi suggeriamo o di fare una lista delle ricette che preparerete e accanto una lista degli ingredienti necessari.



Prendete sempre qualcosa in più nel caso di possibile fallimento ai fornelli. Una confezione di uova da 12 è meglio di una da sei anche perché se le uova avanzano potete utilizzarle più avanti avendo una conservazione abbastanza lunga.



Non esagerate invece con i prodotti facilmente deperibili.



Oltre a questo non dimenticate l’occorrente per la colazione della famiglia, eventuali merende anche se non dovete sottovalutare la quantità di cose che avrete da smaltire tra dolci e altre leccornie di ogni genere.



Non dimenticate il pane che serve sempre e magari compratene un po’ di più da surgelare.



E non dimenticate nemmeno tè e tisane che accompagneranno i lenti pomeriggi in casa e aiuteranno a digerire meglio le feste.

Lista della spesa per chi non cucinerà durante le feste

Chi non cucina, invece, è certamente più fortunato perché si potrà godere le feste coccolato e in totale relax, ma occhio perché, se siete tra questi, potreste ritrovarvi senza scorte in casa per giorni se non vi organizzate in tempo.



Alimentari e supermercati resteranno chiusi per le feste, dunque assicuratevi di avere tutto ciò che vi servirà per i prossimi giorni. Chi cucina avrà sempre qualcosa da mettere sotto i denti perché gli avanzi non finiscono mai. Chi invece è ospite, in genere a casa poi non ha nulla.



Fate una bella scorta di verdura e frutta per la fase detox post feste e acquistate il necessario per preparare pasti con il minimo sforzo e la massima resa.

Insalate di legumi e cereali per esempio, oppure teglie e sformati di verdure al forno, pasta sempre per un primo veloce e carne e pesce da congelare già porzionati.



Una bella quantità di uova anche non dovrebbe mai mancare per preparare frittate, pancake a colazione e torte e biscotti per la merenda o da regalare a chi vi ospita durante le feste.



Anche voi fate una bella scorta di pane o di farina e lievito se avete tempo e voglia di preparare pizze e focacce in casa.

Supermercato, ma anche piccole botteghe

Non affollate i supermercati in questi giorni, ricordate che ci sono anche le botteghe che mai come in questo periodo hanno bisogno di un po’ di sostegno.



Per la carne, il pesce, la frutta e la verdura e anche per il pane rifornitevi nei piccoli negozi di fiducia e per tutto il resto andate al supermercato, cercando di scegliere, se potete, un orario adatto.



Al mattino molto presto c’è meno confusione, si fa meno fila e c’è più disponibilità di scelta.

Comprate online quello che potete scegliere senza guardare, annusare e toccare, cioè i prodotti confezionati, ma non i prodotti freschi, e assicuratevi di farlo per tempo perché nei prossimi giorni anche le consegne subiranno qualche ritardo.

Vacanze senza stress

Godetevi le vacanze più che potete, in questo anno difficile ce lo meritiamo tutti!

Cucinate con un po’ di anticipo quello che basterà semplicemente riscaldare o scongelare. Soprattutto, cucinate meno.



Non preparate pranzi e cene luculliane perché sarete in pochi a tavola e non vale mai la pena di sprecare sul cibo.



Se proprio non riuscite a regolarvi con le quantità, procuratevi delle vaschette per congelare o regalare quello che avanza.



Il Natale non è solo il cenone e il pranzo, ma anche un importante momento di condivisione, non solo della tavola.



Auguri a tutti voi!