Natale in rosso e arancione, due persone in più a tavola

È un’Italia colorata di rosso e arancione quella che esce dal decreto legge che raccoglie le nuove misure e limitazioni per il periodo delle feste. «Un punto di equilibrio fra la stretta necessaria e le deroghe per festeggiare» ha detto il premier Conte presentando il provvedimento e parlando di una situazione difficile in tutta Europa oltre che della necessità di limitazioni per affrontare la ripartenza a gennaio. L’accordo finale nel governo sancisce una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Sono in totale 10 giorni di lockdown. Gli altri giorni saranno di zona arancione, quindi di chiusura parziale: sono 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Sarà però possibile spostarsi, senza che ci sia necessariamente un vincolo di parentela, in tutte le giornate festive e prefestive. Con limitazioni di numeri però: non ci si può spostare in più di due persone, senza contare gli under 14 (il premier Conte avrebbe voluto una soglia ai 18 anni) e i disabili o non autosufficienti.

«Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Nei giorni rossi non è possibile spostarsi se non per motivi di salute e lavoro e con la deroga delle due persone più i minorenni invitati. Servirà l’autocertificazione. Saranno chiusi ristoranti, bar e negozi. Nei giorni arancioni sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune.

Per i piccoli comuni c’è una deroga: chi vive in quelli che hanno meno di 5000 abitanti può spostarsi in altri comuni entro il 30 chilometri. Vietato però andare nei capoluoghi di provincia.

Resta sempre per tutti il coprifuoco alle 22 e fino alle 5 del mattino. Chi viola le regole incorre in sanzioni fra 400 e 1000 euro. Almeno 70 mila tra donne e uomini della polizia e dei carabinieri saranno in strada per i controlli. Rimane il blocco fra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Immediata la partenza dei ristori per le categorie costrette a chiudere.

LEGGI ANCHE

Natale con il Covid: aggiungi due congiunti a tavola

LEGGI ANCHE

A Natale con quale sfumatura di rosso? Intanto l’Italia si mette in viaggio

LEGGI ANCHE

Verso Natale in zona rossa: feste a ostacoli tra aperture e chiusure

LEGGI ANCHE

Vaccino Covid, prime somministrazioni fra il 27 e il 29 dicembre