Natalense pretende gastar em média R$ 100 para comprar presentes na Páscoa deste ano, diz Fecomércio

Chocolates são itens preferidos. Maioria dos consumidores fará compras em lojas físicas. O Instituto Fecomércio Rio Grande do Norte divulgou pesquisa que aponta que a intenção de compras dos potiguares para a Páscoa aumentou em 2023, no comparativo com 2022.

Em Natal, o número subiu de 56,5%, para 60,7%; em Mossoró, o índice era de 48,4% no ano passado e chegou a 54,4%. Em ambas as cidades, os tickets médios aproximam dos R$ 100.

Os chocolates devem ser a principal escolha da maioria dos natalenses e mossoroenses que vão presentear, com 97,5% e 96,7% das citações, respectivamente. Itens de vestuário, brinquedos, e vinhos e bebidas também foram mencionados.

A pesquisa diz que os filhos serão os mais presenteados nesta Páscoa (45,8%) em Natal, seguidos dos companheiros (32,2%); dos pais/mães (25,9%); irmãos/amigos (14,2%); dos sobrinhos (14,2%); dos afilhados (8,7%); e netos (6,3%).

Os fatores determinantes para escolha dos natalenses serão principalmente as ofertas e promoções (57,2%), bem como a marca do produto (32,7%).

A Fecomércio RN detalhou que 67,9% pretendem gastar no máximo R$ 100 no item de presente. Para 24,5%, o preço dos presentes pode variar de R$ 101 a R$ 200.

O ticket médio – ou seja, o valor a ser investido pelo consumidor na compra do presente – será de R$ 98,49 em Natal – em 2022 havia sido de R$ 97,66. Em Mossoró, o ticket será R$ 98,47 por presente – foi R$ 87,65 no ano passado.

Sobre a forma de pagamento, 49,7% dos consumidores natalenses pretendem pagar à vista no dinheiro; em Mossoró, este grupo é de 40,3%.

As lojas físicas são os locais preferidos nas duas cidades. Em Natal, os shoppings devem receber 51% do volume de consumidores que vão às compras; e o comércio de rua, 34,9%. Em Mossoró, 60,4% preferem o comércio de rua, e os shoppings aparecem a seguir, com 21,3%.

O desejo de comprar peixes e frutos do mar também foi mensurado pelo Instituto Fecomércio RN – em Natal, 70,2% dos entrevistados têm pretensões de comprar peixes e crustáceos especialmente para a data; em Mossoró, este número chega a 72,7%.

A Páscoa também traz impactos para o setor de serviços. Os dados do levantamento revelaram que, no feriadão da Semana Santa, 18% dos natalenses devem pegar a estrada. Os locais preferidos serão o interior do RN (57,8%) e o litoral do RN (29,4%). Outros estados aparecem com 12,8% das intenções de quem vai viajar.

