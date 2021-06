Natalia Paragoni affonda il fidanzato Andrea Zelletta: “Non è proprio capace a fare…”

Natalia paragoni incolpa Andrea di non saper organizzare le vacanze

Andrea Zelletta e Natalia Paragono si sono conosciuti e poi amati al Trono classico di Uomini e Donne. Negli ultimi mesi sono tornati alla ribalta grazie alla partecipazione dell’ex tronista alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dove è arrivato pure in finale. Ora i due innamorati si stanno godendo delle vacanze formate da relax e mare.

Ovviamente i diretti interessati informano i follower dei loro movimenti con delle Stories su Instagram. “Meno male che ci sono io, perché Andrea non è proprio capace ad organizzare le vacanze“, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice di U&D facendo capire che la sua dolce metà non è proprio portato a fare queste cose.

Le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di U&D

L’estate 2021 è ormai arrivata, quindi dopo oltre un anno in casa ora la gente sta organizzando le vacanze. Tra questi ci sono anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Attraverso Instagram, la bella influencer ha fatto sapere ai follower che al momento sono ancora indecisi dove andare.

“In questi giorni vorremmo cercare di organizzare le vacanze. Non so voi, ma sinceramente non so proprio dove andare. Non ho proprio idea. Volevo andare o Formentera in cui non sono mai stata. Sennò Sardegna. A parte che abbiamo ancora lavoro da sbrigare qui a Milano”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Continuando a confrontarsi con coloro che la seguono sul social network, la ragazza ha continuato così: “Dobbiamo ancora organizzare tutto. Le vacanze sono sempre un trauma organizzarle”.

Il botta e risposta tra Natalia e Andrea Zelletta

Subito dopo, sempre su Instagram Natalia Paragoni ha mostrato ai seguaci che Andrea Zelletta non ha reagito bene al suo rimprovero. Ovvero che lui non è capace di organizzare una vacanza perché le cose le fa in fretta.

Attraverso una clip sul spcial, l’ex corteggiatrice ha scherzato sulla vicenda, dicendo: “Dovevate vedere la sua faccia mentre parlavo”. A quel punto l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 ha replicato così: “Sono capace”, Natalia ha affermato: “Dove? No vabbè”.