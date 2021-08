natalia-paragoni-e-andrea-zelletta-amareggiati:-“l’abbiamo-visto-di-persona”

Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni su un incendio svela: “Abbiamo visto cosa è successo”

Natalia Paragoni una ex protagonista di Uomini e Donne, oggi lunedì 2 agosto 2021 ha manifestato la sua amarezza insieme al fidanzato Andrea Zelletta, per il fatto che continuano a esserci delle zone colpite dagli incendi.

Nelle scorse ore le fiamme hanno distrutto anche una riserva naturale di Pescara, e la giovane influencer si è espressa a riguardo affermando: “Abbiamo visto di persona cosa è successo”.



Natalia Paragoni in auto con Andrea Zelletta si sfoga: “Veramente tantissimi incendi”

Anche domenica 1 agosto 2021 ci sono stati diversi incendi, e uno si è verificato a Pescara: purtroppo c’è stata la distruzione della Pineta Dannunziana, una riserva naturale nella zona sud della città. A parlare dello sconcertante accaduto, ci hanno pensato Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Per iniziare la giovane influencer ha dato il suo buongiorno ai propri fan dicendo: “Pronti per il mare”. A questo punto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sempre mentre si trovava in auto con il suo fidanzato, si è sfogata pronunciando le testuali parole:

“Ieri sera siamo arrivati tardissimo. Io ho guidato l’ultima ora di viaggio, lui si è fatto tredici ore di viaggio. Siamo passati in alcune zone dove veramente abbiamo visto tantissimi incendi“.

Andrea Zelletta: “La riserva Dannunziana si è danneggiata”. Natalia Paragoni: “Speriamo che passi tutto”

Natalia Paragoni ha manifestato il suo disappunto per gli incendi che stanno continuando a provocare danni e disagi in queste calde giornate estive: “Mi dispiace molto”. Anche il fidanzato Andrea Zelletta che di recente ha annunciato che la sua avventura nel mondo musicale proseguirà, si è fatto sentire: “A Pescara si è danneggiata gravemente la riserva Dannunziana“.

La giovane influencer e modella dopo aver detto: “Ecco è documentato meglio di me”, ha concluso alla seguente maniera: “Speriamo che passi tutto”.

