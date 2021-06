Natalia Paragoni si lascia andare a uno sfogo: “E’ ritornata più forte”

Natalia Paragoni si sfoga sui social: “E’ ritornata ancora più forte la cistite”

Natalia Paragoni conosciuta dal pubblico per essere la fidanzata di Andrea Zelletta, uno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 continua a fare i conti con un problema di salute. La nota influencer nelle scorse settimane ha confidato ai propri fan di soffrire di cistite: adesso che è estate l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare a un nuovo sfogo tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram.

Natalia per iniziare ha pronunciato le testuali parole: “E’ ritornata ancora più forte la cistite”.



Natalia Paragoni confessa: “Ormai il ginecologo è parte della mia vita”

Natalia Paragoni come tante donne continua a soffrire di cistite, un’infezione alla vescica abbastanza fastidiosa. A riguardo la fidanzata di Andrea Zelletta non ha potuto che confrontarsi ancora una volta con coloro che la seguono sui social. Nella giornata di oggi lunedì 28 giugno 2021, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo aver salutato i suoi fan ha detto: “Sapete che io sono soggetta alla cistite. Non so se è il costume perchè lo tengo bagnato tante ore. Non so se è il caldo. Certo l’alimentazione non la sto seguendo proprio alla perfezione. Però sto bevendo. Niente. Faccio avanti e indietro al bagno”.

Natalia ha continuato a sfogarsi:

“Adesso vado a fare un’altra visita. Ormai il ginecologo è parte della mia vita“.

Natalia Paragoni fa un’ammissione: “Ogni tanto sbaglio a scrivere”

Successivamente Natalia Paragoni ha mostrato la sua parte destra del viso per far vedere alcuni brufoli che le sono spuntati, dopodichè ha detto: “Non so più cosa metterci sopra. Ho fatto il solito intruglio”. Nello stesso video in questione la fidanzata di Andrea Zelletta ha inserito questa scritta: “Se mi espongo al sole sempre protezione 50, per un fattore macchie. Andrò dal dermatologo che è meglio”.

A questo punto la nota influencer che nei giorni scorsi ha fatto un annuncio ha ammesso: