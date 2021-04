natalia-paragoni:-“troppi-rapporti-intimi-con-zelletta,-ho-preso-dei-cerotti”

Confidenze ultrà intime: l’ex corteggiatrice rivela di essere andata in farmacia per via di alcuni dolori muscolari causati dalla troppa attività ‘di letto’ con il compagno

Passione alle stelle per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip 5 nonché ex tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, tramite delle Stories Instagram, ha raccontato che l’intimità con la sua dolce metà va a gonfie vele. Pure troppo, visto che dopo la lunga “astinenza” forzata dalla permanenza per quasi sei mesi nella Casa più spiata d’Italia da parte del compagno, con quest’ultimo si sta dando parecchio da fare. Addirittura, come lei stessa ha narrato senza fronzoli e senza peli sulla lingua, si è “incriccata” per via di un forte dolore muscolare causato dalla troppa ‘attività di ‘letto’. Dolore che l’ha spinta a recarsi in farmacia per acquistare cerotti caldi, utili a risolvere questo tipi di imprevisti.

Natalia si è svelata senza remore ai suoi fan, presentandosi incerottata sulla spalla e dolorante dopo un weekend tutto amore e passione trascorso alle Terme di Bormio. “Se devo dire la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato”, ha dichiarato la Paragoni con schiettezza. E ancora: “Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. No, dai, facciamo che la colpa è 50/50. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea…”

E pensare che qualcuno aveva paventato una presunta crisi di coppia in tempi non recenti. In particolare, a far mormorare, un caso che si è rivelato ‘montato’ nel corso del Grande Fratello Vip 5. Di problemi sentimentali, invece, non c’è ombra. Anzi, i problemini sono muscolari, per Natalia. Ma va bene così… Viva l’amore!

GF Vip Andrea Zelletta e Natalia Paragoni più uniti di prima dopo la conclusione del reality

Oggi Zelletta e la Paragoni sono più uniti che mai. L’amore ha superato brillantemente anche la prova del GF Vip, che per alcune coppie è stato una ‘tomba’. Ad esempio lo fu per Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. La modella argentina, nel corso della seconda edizione vip del reality show, piantò in asso il pugliese in mondovisione, legandosi ad Ignazio Moser. La relazione dura tutt’oggi, nonostante la scorsa estate ha vissuto un periodo nero. Si parlò addirittura di rottura, definitiva. Dopo qualche giorno ai ferri cortissimi, la sudamericana e il trentino riuscirono a ricucire. Da allora sono inseparabili. Anche in questo caso: viva l’amore!