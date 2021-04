natalia-paragoni:-“troppo-sesso-con-andrea-zelletta,-sono-corsa-in-farmacia”

Sembra davvero che, anche dopo sei mesi di lontananza a causa del Grande Fratello Vip, continui a gonfie vele il legame tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Anzi, dopo la lunga “astinenza” la passione è più forte che mai, stando a quanto ha raccontato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si è presentata dolorante e incerottata su Instagram Stories dopo un weekend d’amore alle Terme. Senza remore, Natalia ha infatti regalato una rivelazione decisamente hot e piccante ai suoi fan.

La rivelazione hot di Natalia Paragoni

La Paragoni ha spiegato di sentirsi “incriccata”, a causa di un dolore muscolare, un fenomeno cui in realtà è spesso soggetta. Per questo motivo, è corsa in farmacia per acquistare quei cerotti caldi adatti a questo tipo di problemi, che mostra in bella vista sopra la spalla. Quindi ha ammesso che la causa, in questo caso, non sarebbe lo stress, ma un movimento durante il fine settimana passato a Bormio con il suo “Croccantino”:

Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. No, dai, facciamo che la colpa è 50/50. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea…

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, lo “scandalo” al GF

Le ombre di crisi sulla coppia si sono dunque definitivamente dissolte. Andrea e Natalia sono rimasti lontani da settembre a marzo, per la permanenza di lui nella Casa. In quel lungo periodo, erano nate alcuni pettegolezzi che parlavano di un presunto tradimento da parte della Paragoni. Lui non hai avuto dubbi in proposito e la ragazza ha addirittura diffidato il Grande Fratello per non dare adito a ulteriori speculazioni. Uscito dal GF Vip, Andrea ha spiegato la verità: “Sono riuscito a superare quel momento perché l’amore che provo per Natalia non conosce ostacoli. Non è stata colpa del programma ma di una persona che pur di avere visibilità ha tirato in ballo me inventando gossip finti con l’intenzione di creare scompiglio. Natalia ha poi presentato una diffida nei confronti del programma per tutelare se stessa ma anche il nostro rapporto“.