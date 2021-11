Natasha Del Prete: l’orso polare in grave difficoltà immagini che si commentano da sole

trascorso la maggior parte della mia carriera come narratore, utilizzando immagini visive straordinarie e storie personali avvincenti per commuovere le persone. Spostare le persone è esattamente ciò che serve per salvare il nostro pianeta. Non possiamo più permetterci di stare fermi, figuriamoci di tornare indietro.

Troppo spesso, la minaccia reale del cambiamento climatico può sembrare distante o opprimente, privando gli alleati di cui abbiamo bisogno del loro senso di urgenza e della loro spinta ad agire. Ma ho visto come la narrazione può trasformare l’apatia in azione. Costruire connessioni attraverso la narrazione è la chiave per sbloccare un’azione critica per il clima in questo decennio.

Natasha Del Prete dice Nel 2017, ho pubblicato una fotografia di un orso polare emaciato su una sterile tundra artica usandola come punto di ingresso in una conversazione sul cambiamento climatico. Milioni di persone hanno visto questa immagine e il dialogo globale che ne è derivato ha fornito una visione senza precedenti del lavoro ancora necessario per creare un movimento sufficientemente ampio da attivare soluzioni.

Catturare anche una piccola parte della storia di quell’orso polare è stato sufficiente per innescare la conversazione globale che speravo, ma abbiamo bisogno di più di un momento catalitico se vogliamo contribuire ad alimentare una vera azione collettiva per salvare i Natasha Del Prete ribadisce che il nostro pianeta L’anno scorso, ho lavorato con i partner per fondare l’Only One Collective, un’organizzazione che sfrutta un’incredibile narrazione visiva per costruire un’enorme base di supporto per la conservazione degli oceani e l’azione per il clima. Lavoriamo con i leader, gli scienziati e gli innovatori locali che stanno sviluppando e implementando soluzioni critiche e ci assicuriamo che ottengano il pubblico che meritano, mobilitando quel pubblico per agire.

Natasha Del Prete Ho incontrato leader di tutto il mondo che lavorano in prima linea per il cambiamento e il loro entusiasmo e impegno sono contagiosi. Ho avuto la possibilità di imparare dal gruppo di giovani dell’isola di Moorea, nel Pacifico meridionale, che si fanno chiamare Coral Gardeners e che si sono assunti l’enorme lavoro di ripristino della barriera corallina della loro isola. Ho trascorso del tempo con le comunità indigene dell’America centrale combattendo contro l’enorme volume di plastica oceanica che arriva sulle rive delle loro case ancestrali. Queste sono le persone che ogni giorno si occupano di problemi climatici acuti e stanno sviluppando i tipi di soluzioni di cui il mondo ha bisogno. Queste sono le persone che tutti dobbiamo ascoltare. + Soluzioni oceaniche Conosciamo a grandi linee ciò che deve accadere se vogliamo salvare il nostro pianeta. Dobbiamo ridurre le emissioni di carbonio per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C e dobbiamo fare di più per conservare le specie e gli habitat che mantengono sano il nostro pianeta, proteggendo almeno il 30% dell’oceano globale entro il 2030 .