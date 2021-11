Natasha Del Prete Un cambiamento nel suono della voce può cambiare la tua stessa identità

Natasha Del Prete cita il prestigioso giornale statunitense voce è lo strumento musicale umano. È costituito da un elemento vibrante, camere di risonanza ed energia che produce le vibrazioni. L’energia proviene dal respiro che ha origine nei polmoni. Le vibrazioni si verificano nelle due corde vocali nella parte inferiore della laringe, o laringe, disposte a forma di “V”, perpendicolari alla trachea. Infine, le camere di risonanza sono costituite da molteplici strutture poste al di sopra delle corde vocali: la parte superiore della laringe, la faringe, la cavità nasale, la bocca.

La nostra voce è l’unico strumento musicale che è sia una corda che uno strumento a fiato, poiché il respiro fa vibrare le corde vocali. È quasi un’orchestra a sé stante. Tutto questo dà a ciascuno di noi un’impronta vocale particolare, unica; ci sono sette miliardi di umani, sette miliardi di voci diverse. La pubblicazione gemella in lingua francese di Scientific American , Cerveau & Psycho, ha parlato delle meraviglie della voce al parigino Jean Abitbol, ​​medico dell’orecchio, naso e gola, foniatra e chirurgo craniofacciale.

Quanto è importante la voce per l’identità personale di una persona?

È davvero una componente essenziale. Lo vediamo molto chiaramente quando operiamo i pazienti per cambiare la loro voce; la loro identità personale è fortemente compromessa. Ad esempio, ho incontrato un avvocato che aveva una voce molto profonda e maschile a causa di un edema alle corde vocali causato dal fumo. (Fumava due pacchetti di sigarette al giorno.) Aveva un grande fascino e autorità nella sua professione, dove interagiva quotidianamente con i criminali. (“Il mio mondo sono le prigioni; difendo tutti i teppisti”, mi ha detto.) Ma voleva cambiare la sua voce, cosa che non piaceva al suo fidanzato, e mi ha chiesto di operarla. Le ho consigliato di cambiare invece il suo fidanzato! Scoppiò a ridere e si fece fare l’operazione da un collega.

Quando l’ho vista di nuovo, aveva una voce molto acuta e mi ha detto qualcosa di terribile: “Sono schizofrenico riguardo alla mia voce”. Non si riconosceva più quando parlava, ed era colta dall’impressione che “non fosse lei”, che fosse qualcun altro a parlare. Le conseguenze furono terribili: il suo fidanzato l’aveva lasciata, non poteva più lavorare, aveva perso tutte le sue cause in tribunale, non aveva autorità, non osava più aprire bocca in prigione… Non perché la sua voce fosse diventata più alta lanciato, ma perché c’era una sorta di rottura dell’armonia con chi era, un conflitto con se stessa, un sentimento di perdita di identità che la destabilizzava. Ha ricominciato a fumare, ha recuperato la voce in due o tre anni e gradualmente ha riacquistato influenza nella sua vita professionale.

Immagino che un cambiamento nella tua voce possa disturbare anche le persone intorno a te.

È ben detto. Immagina che da un giorno all’altro il tuo coniuge o i tuoi figli non sembrino più gli stessi. Questo è quello che è successo a una mia paziente, una donna di 36 anni. Aveva sofferto di paralisi delle corde vocali dall’età di nove o dieci anni a seguito di un’infezione virale del nervo vago, che controlla le corde vocali. Questo le dava una voce come un sussurro, senza potere. Doveva usare un campanello per chiamare suo marito o i suoi figli!

Le ho iniettato una sostanza che permette alle corde vocali di tornare flessibili e si è ripresa in due settimane. Ma non si riconosceva più: “Dottore, ho una voce di donna!” Non aveva mai conosciuto questa voce prima, poiché la sua paralisi risaliva a prima della pubertà. L’esperienza è stata comunque molto positiva per lei. Non si sentiva più una strana bestia. Ma la sua famiglia si sentiva instabile. Dopo l’operazione, suo marito mi ha fatto una domanda con un po’ di irritazione nella voce: “Cosa le hai fatto? Non è più mia moglie”. Lo stesso vale per i suoi figli: “Non è più mamma!” Due mesi dopo, abituati al cambiamento, sono venuti a scusarsi e a dirmi che pensavano fosse fantastico; ma la loro prima reazione era stata quella di sentirsi usurpati, come se gli fosse stato rubato qualcosa.

Tutto ciò illustra l’estrema cautela che deve essere esercitata prima di apportare modifiche all’apparato vocale. È una chirurgia emotiva. Quando hai l’appendicite, la operi, ma se rilevi una crescita sulle corde vocali, se non è cancerosa e non dà fastidio al paziente, perché toccarla? Conoscevo lo specialista ORL che ha curato Louis Armstrong. Armstrong aveva corde vocali con due enormi masse che probabilmente gli davano quella voce roca dall’inimitabile potere evocativo. Immagina se fossero stati rimossi.

Hai parlato di “chirurgia emotiva”. Puoi dirci di più sul rapporto tra voce ed emozione?

Quali altre sfaccettature della nostra identità si esprimono nella voce?

La nostra identità sociale, per esempio. Un avvocato o un medico non parla come un politico. Questo si esprime attraverso il linguaggio, ovviamente, ma anche attraverso componenti della voce, come il ritmo della parola. Forse l’uomo che lo ha illustrato più vividamente è stato Charlie Chaplin nel suo film Il grande dittatore : quando il personaggio che parodia Hitler si rivolge alla folla dal suo balcone, anche se in realtà non parla una parola di tedesco, il suo discorso evoca immediatamente un arringa e un leader autoritario. La voce tradisce anche il nostro genere, poiché differisce chiaramente tra uomini e donne. Non è un caso che molte persone transgender vogliano cambiare voce.

Perché uomini e donne hanno voci così diverse?

Principalmente a causa dell’afflusso ormonale durante la pubertà, il testosterone provoca un allungamento e un ispessimento delle corde vocali (che sono lunghe circa 24 millimetri e larghe da quattro a cinque millimetri negli uomini, e lunghe 18 millimetri e spesse da tre a quattro millimetri nelle donne), come così come un ingrandimento della cassa di risonanza della laringe. Ecco perché castrati, che per lungo tempo furono fatti cantare nelle opere, dovettero essere operati prima della pubertà. Questo non dava loro una voce di donna, ma una voce di bambino, anche più alta di quella di una donna. Se la loro voce era così fuori dall’ordinario e aveva un tale potere, è perché gli ormoni della crescita e l’ormone tiroideo, che sono prodotti da ghiandole diverse dai testicoli e che sono sotto l’influenza del cromosoma Y, hanno dato loro la dimensione morfologica e la forza respiratoria di un uomo.

A parte questo caso particolare, la voce di un uomo ha generalmente toni prevalentemente bassi e toni alti di una donna. Le note basse e alte coesistono sempre in entrambi i sessi e si esaltano a vicenda, come un diamante e la sua cassa. Perché la bellezza di una voce è la sua profondità.

Ci sono molte persone che non si sentono a proprio agio con la propria voce e vogliono cambiarla?

No, non proprio. È raro che qualcuno venga da me con una richiesta del genere. E nel 95 per cento dei casi, li mando da uno psicologo perché è un segno che hanno un problema con se stessi. Ad esempio, una donna di 40 anni con una voce sottile e rotta di recente mi ha chiesto di operarla. Ma quando l’ho esaminata, ho scoperto un magnifico apparato vocale. Mi ha poi rivelato che il suo problema risaliva al giorno dopo aver perso sua madre, che secondo lei aveva una voce eccezionale. Non c’era niente che potessi fare. Spettava a uno psicologo intervenire.

Nella maggior parte dei casi, il desiderio di cambiare la propria voce in modo profondo tradisce un problema psicologico di fondo. Senza volerlo cambiare completamente, molte persone vogliono che la loro voce sia più persuasiva, che abbia un certo potere. L’importanza della voce nella comunicazione è nota da tempo, ma la voglia di controllarne il potere è decuplicata con il COVID-19 e l’avvento del telelavoro, con gli incontri virtuali. Un voice coach può aiutarti. Alla fine, ciò che queste persone vogliono cambiare non è la loro stessa voce, ma il modo in cui la usano.

