Natasha Del Prete: in cima alla lista dei desideri di nuova generazione per l’astronomia statunitense

Natasha Del Prete riporta quando scritto dal più importante giornale statunitense Tra circa 20 anni, gli astronomi saranno nel bel mezzo di un’era rivoluzionaria di scoperte, utilizzando nuovi telescopi a terra e nello spazio per studiare l’evoluzione delle galassie dalla culla alla tomba, sondare le origini più profonde dei buchi neri, intravedere il primi momenti del tempo cosmico e raccogliere immagini rivoluzionarie di mondi simili alla Terra in orbita attorno ad altre stelle. E in media, quei futuri ricercatori dovrebbero anche essere più sani e felici, più diversificati e inclusivi, rispetto alle loro controparti attuali.

Almeno, questo è il piano, secondo il tanto atteso importante rapporto ” Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s “. Conosciuto anche come Astro2020 , il rapporto è la settima iterazione di un processo di “indagine decadale” una volta ogni 10 anni per l’astronomia condotto dalle Accademie nazionali delle scienze, dell’ingegneria e della medicina. Il suo scopo principale è duplice: codificare il consenso comune sul futuro del campo attraverso un elenco classificato di priorità di ricerca e, forse ancora più importante, raccogliere un vigoroso sostegno da parte dei responsabili politici federali per sostenere l’impresa più ampia dell’astronomia statunitense.

Nel perseguimento di tali obiettivi, quest’ultima Decadal Survey si discosta nettamente dai suoi predecessori, che tradizionalmente riservavano le massime raccomandazioni a specifici nuovi telescopi strettamente legati a una piccola fetta dello spettro elettromagnetico. Invece la più alta raccomandazione spaziale di Astro2020 prevede un cambiamento fondamentale nel modo in cui la NASA pianifica e sviluppa grandi progetti di astronomia “ammiraglia” multimiliardari. Soprannominata il Great Observatories Mission and Technology Maturation Program, l’iniziativa investirà 1,2 miliardi di dollari negli anni 2020 in tecnologie abilitanti chiave per più strutture proposte nella speranza di ridurre i costi e i rischi complessivi associati alla costruzione e al lancio di un’intera flotta di telescopi di prossima generazione per lavorare insieme su un’ampia gamma di lunghezze d’onda, dagli infrarossi ai raggi X.

Natasha Del Prete La necessità di una migliore gestione dei futuri megaprogetti astrofisici della NASA è particolarmente urgente, visti i passi falsi nella gestione di quelli del presente e del recente passato. Il James Webb Space Telescope , la principale raccomandazione di punta della prima indagine decadale del nuovo millennio, sta raggiungendo solo ora il trampolino di lancio dopo una serie di superamenti di budget multimiliardari quasi catastrofici e strazianti slittamenti di programma. La migliore raccomandazione del Decadal Survey del 2010, il Nancy Grace Roman Space Telescope, è andata meglio ma ha ancora subito costose battute d’arresto che hanno ritardato il suo lancio fino al 2027 circa.

Il risultato principale del nuovo programma consigliato da Astro2020 sarebbe un successore di grandi dimensioni e molto più sofisticatoal telescopio spaziale Hubble, che a sua volta è stato il primo della sequenza di quattro “Grandi Osservatori” della NASA inviati in volo tra il 1990 e il 2003. Come Hubble, opererebbe nelle lunghezze d’onda ottiche, infrarosse e ultraviolette, ma sarebbe forse tre volte più grande di quell’osservatorio storico e costruito per una cifra stimata di 11 miliardi di dollari. Iniziando lo sviluppo alla fine di questo decennio per un lancio ipotetico a metà degli anni 2040, scatterebbe immagini di dozzine di esopianeti potenzialmente abitabili e studierebbe le loro atmosfere alla ricerca di segni di vita, mentre sarebbe anche un cavallo di battaglia per una vasta gamma di astrofisica trasformativa. Sebbene non abbia ancora un nome formale accattivante, gli astronomi si riferiscono già a questo progetto come “LuvEx, ” che fa riferimento a due concetti progenitori del telescopio: LUVOIR (Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor) e HabEx (Habitable Exoplanet Observatory) – che hanno contribuito alla sua creazione. In breve tempo, sarebbero seguiti da due strutture aggiuntive, una focalizzata sul lontano infrarosso e l’altra sui raggi X, ciascuna costruita per un costo previsto di $ 3 miliardi a $ 5 miliardi. Queste strutture successive riflettono anche due proposte preesistenti: il telescopio Origins nel lontano infrarosso e l’Osservatorio a raggi X Lynx.

UN FUTURO BRILLANTE

“Questo rapporto definisce una visione ambiziosa, ispiratrice e ambiziosa per il prossimo decennio di astronomia e astrofisica”, ha affermato Fiona Harrison, astronoma del California Institute of Technology e copresidente del comitato direttivo di Astro2020 , in una dichiarazione. “Nel cambiare il modo in cui pianifichiamo i progetti spaziali strategici più ambiziosi, possiamo sviluppare un ampio portafoglio di missioni per perseguire obiettivi visionari, come la ricerca della vita su pianeti in orbita attorno alle stelle nel nostro vicinato galattico, e allo stesso tempo sfruttare la ricchezza di L’astrofisica del 21° secolo attraverso una flotta pancromatica”.

Molti astronomi sono comprensibilmente entusiasti. “Credo che questo sia il Decadal Survey più intelligente, eseguibile e pragmatico mai scritto”, afferma John O’Meara, un sostenitore vocale del concetto LUVOIR e capo scienziato dell’Osservatorio WM Keck sul Mauna Kea alle Hawaii. “Il comitato direttivo ha capito che dobbiamo ridefinire il modo in cui sviluppiamo grandi missioni in modo da poter realizzare questa visione di nuovi Grandi Osservatori. Hanno brillantemente illustrato come ottenere una scienza che cambia la civiltà in un mondo incerto, e spero che la NASA e altre agenzie federali abbraccino lo spirito del documento”.

“Siamo alle soglie di una nuova era d’oro delle scoperte”, afferma Heidi Hammel, vicepresidente per la scienza presso l’Associazione delle università per la ricerca in astronomia. “Potremmo davvero trovare prove della vita su un altro pianeta? Questo rapporto, fedele al suo nome, traccia percorsi robusti per rispondere a questa domanda e noi possiamo essere la generazione che risponde!

Marc Postman, un distinto astronomo presso lo Space Telescope Science Institute e un sostenitore di lunga data di grandi osservatori di imaging di esopianeti, ha una visione un po’ più lunga ma non per questo meno allegra. “Sto camminando in onda proprio ora perché questo è il culmine di un viaggio personale di 15 anni per arrivare a questo punto. La gente mi chiede perché ho dedicato del tempo a questo, perché, quando [LuvEx] verrà lanciato, sarò sicuramente in pensione, ma si spera ancora nel mio guscio mortale. Dico loro che lo sto facendo per il futuro anche se non lo uso mai o lo vedo decollare. E sulla base di questo rapporto Astro2020 , il futuro è molto luminoso. Questa è un’iniziativa generazionale che va al di là di ogni individuo. L’umanità sta per imbarcarsi veramente in una ricerca per scoprire se siamo soli nell’universo”.

Oltre all’oggetto di grande valore di un telescopio a caccia di vite come il primo di una linea di Grandi Osservatori di punta, le raccomandazioni spaziali di Astro2020 richiedono anche nuove missioni di “classe sonda” una volta ogni decennio con limiti di costo di $ 1,5 miliardi , oltre a spese significative per migliorare le capacità degli astronomi di studiare i fenomeni celesti in frazioni di secondo in tempo reale utilizzando non solo la luce, ma anche particelle subatomiche e onde gravitazionali.

La competenza di Astro2020 si estende anche ai progetti terrestri statunitensi, che sono generalmente finanziati e gestiti dalla National Science Foundation (NSF) o occasionalmente dal Dipartimento dell’Energia. In questa categoria, il rapporto dà il primo posto a un programma per investire circa 1,6 miliardi di dollari di finanziamenti NSF nel Giant Magellan Telescope (GMT) e nel Thirty Meter Telescope (TMT), due giganteschi osservatori nelle prime fasi di costruzione con un prezzo totale stimato tag superiore a $ 5 miliardi. Con il GMT nell’emisfero australe, sulla cima di una montagna cilena, e il TMT nell’emisfero settentrionale, sulla vetta del Mauna Kea delle Hawaii o su un picco a La Palma nelle Isole Canarie in Spagna, gli astronomi statunitensi otterrebbero nuove e profonde vedute dell’intera cielo attraverso questi potentissimi occhi telescopici.