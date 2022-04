Nathalie Baye et Laura Smet : ce moment qui a profondément changé leur relation

C’était il y a cinq ans ! Si elles avaient déjà joué ensemble dans la série Dix pour cent, c’est pour les besoins du film Les Gardiennes que Nathalie Baye et Laura Smet avaient été réunis au cinéma. En septembre 2017, dans les colonnes d’Ouest France, la jolie blonde avait confié : “Ce qui est fou, c’est que la dernière phrase que je dis à ma mère dans Dix pour cent, c’est : on finira bien par faire le film ensemble. Et 15 jours après, Xavier Beauvois appelle ma mère pour lui dire qu’on va jouer toutes les deux dans son prochain film !” Assurant ne pas avoir d’appréhension à jouer avec sa mère, la fille de Johnny Hallyday avait ajouté : “Je n’avais pas de rapport mère-fille même si on jouait la mère et la fille, mais un rapport d’actrices qui s’entraident. Ça a duré près de 4 mois. Au milieu de nulle part, mais c’était dans la Creuse, là où j’ai grandi. Ça m’a rappro­ché de ma mère : après le tour­nage, on s’entendait dix fois mieux qu’avant !“

En novembre 2021, dans Le journal inattendu, sur RTL, Nathalie Baye avait assuré avoir eu “la trouille” lorsque sa fille lui avait fait part de son choix de devenir actrice. “Je lui ai dit : ‘C’est un métier qui t’apportera de grandes joies, de grandes peurs, de grandes déceptions et de grandes tristesses. C’est très dur, il ne faut pas s’imaginer que c’est un truc facile.’ Mais elle était armée. En tout cas, je l’avais prévenue“, avait-elle dévoilé. Évoquant le tournage du film Les Gardiennes, réalisé par Xavier Beauvois, la star avait ajouté : “J’aime beaucoup jouer avec elle. Est-ce que j’appréhende ça ? Non, parce que la grande chanson quand on fait un métier qu’on aime, c’est qu’il y a la notion du plaisir, et j’ai eu du plaisir à jouer avec elle. S’il y avait pas de plaisir, oui, ça serait très pénible. Mais quand on a un peu de plaisir ou même pas mal de plaisir, voire beaucoup de plaisir, ça change tout.“

Nathalie Baye : “Je ne veux pas du tout me mêler de son travail”

Invitée sur le plateau de Vivement Dimanche, la jolie brune avait assuré qu’elle ne s’occupait pas de la carrière de sa fille. Elle avait en effet assuré en novembre 2021 : “Je ne veux pas du tout me mêler de son travail, car il n’y a rien de plus épouvantable que d’avoir une mère qui vous dit ‘ne fais pas ça, c’est pas bien. Ça lui appartient et elle est suffisamment intelligente et intuitive pour aller vers ce qu’il faut.“

