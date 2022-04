Nathalie Marquay inconsolable : cette nouvelle vidéo crève-coeur adressée à Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay doit se reconstruire. Après avoir été diagnostiqué d’un cancer du poumon au mois de mai dernier, Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi 2 mars à l’âge de 71 ans. Le célèbre journaliste, qui a notamment présenté pendant de longues années le journal télévisé de TF1, a laissé derrière lui une épouse qui a du mal à se reconstruire. Il faut dire que son défunt mari a enchaîné les problèmes de santé lors de ces dernières années de vie.

Après avoir battu un cancer de la prostate à l’automne 2018, Jean-Pierre Pernaut a réussi à retourner au travail. Et comme la vie est parfois très cruelle, cet éternel amoureux du métier de journaliste a été frappé à nouveau par le cancer, cette fois, de manière irrémédiable. “Il a lutté jusqu’au bout, il a été super fort. Pourtant Jean-Pierre, c’était quelqu’un qui se plaignait pour un rien des fois. Une petite grippe, un petit bobo”, avait salué son épouse, inconsolable.

Nathalie Marquay : “Je le fais à ta place, tu me manques”

“Au départ, il ne voulait pas prendre sa retraite. Je lui ai dit ‘moi je veux que tu profites de nous, les enfants sont grands, j’ai envie qu’on voyage tous les deux’. On avait hâte de pouvoir être ensemble, de faire un vieux couple”, se rémémorait-elle. Désormais veuve, Nathalie Marquay doit affronter les journées seule et les épreuves du quotidien sans son plus fidèle soutien. Et elle l’a une nouvelle fois prouvé ce jeudi 14 avril, en publiant une vidéo déchirante sur son compte Instagram.

Les images la montrent au volant d’une grosse tondeuse à gazon rouge en train de tondre son grand jardin, avec en commentaire : “Je le fais à ta place, tu me manques”, le tout accompagné d’un smiley triste. Espérons qu’un jour, l’ancienne Miss France de 55 ans réussisse à retrouver la joie de vivre. C’est tout ce qu’elle mérite.

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Christophe Clovis

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © COADIC GUIREC

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Giancarlo Gorassini

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Christophe Clovis

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Jack Tribeca

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © CYRIL MOREAU

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © CYRIL MOREAU

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © CYRIL MOREAU

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Aurélien Morissard

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Capture d’écran Instagram

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Capture d’écran Instagram

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay © Capture d’écran Instagram