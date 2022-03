Nathaly Caldonazzo choc smaschera il Gf Vip: “Ti obbligano a fare queste cose altrimenti ti puniscono così”. Fan sconvolti

Nathaly Caldonazzo notoriamente non è una che le manda a dire ed è per questo che, quando alcune haters su Instagram l’hanno presa in giro per il posto defilato che le era stato assegnato in studio durante la finale del GF Vip 6 (un posto che veniva inquadrato raramente, e non a favore di luci), la show-girl romana se n’è uscita con una rivelazione inedita.

Nathaly Caldonazzo ha fatto sapere infatti che questo è stato il modo degli autori di “punirla” per non aver assecondato una loro richiesta, ovvero quella di ballare per Barù Gaetani assieme alle colleghe Valeria Marini, Carmen Russo, Francesca Cipriani e altre gieffine già uscite dalla Casa. Com’è noto a chi ha seguito il Grande Fratello Vip, tra la Caldonazzo e Barù non c’è mai stato un bel rapporto, anzi: Nathaly l’ha attaccato più volte, dandole addirittura del por*o e del gay represso, mentre lui non ha mai fatto mistero di non sopportarla e di considerarla anzi una presenza negativa.

Adriana Volpe “Su Nathaly Caldonazzo gli autori hanno nascosto alcune cose?” Adriana Volpe ha espresso massima fiducia alla redazione del Grande Fratello Vip in merito alle frasi incriminate di Nathaly Caldonazzo nei confronti delle principesse. L’opinionista durante il suo intervento a Casa Chi ha risposto anche ad una domanda in merito alle frasi incriminate di Nathaly Caldonazzo, che tanto hanno fatto infuriare i concorrenti della casa e anche il pubblico da casa che si chiede se la redazione del Grande Fratello Vip voglia nascondere qualcosa o meno. Anche l’opinionista ha voluto esprimere la sua opinione in merito al comportamento dell’ex concorrente negli ultimi giorni, mettendo in risalto come al di là della presunta frase incriminata Nathaly non si sia risparmiata nel dare altri giudizi: “Io credo a quello che il Grande Fratello dice, ma che ne abbia dette tante che tutti abbiamo sentito quelle bastano e avanzano”. Adriana Volpe sulle frasi incriminate di Nathaly Caldonazzo “Non ci è andata leggera” Adriana Volpe a Casa Chi ha messo in risalto come Nathaly Caldonazzo durante i suoi ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip abbia mostrato un altro lato di sé rispetto a quello che aveva mostrato durante le prime settimane di permanenza all’interno della casa: “Di certo non ci è andata leggera negli ultimi giorni e ha fatto vedere un lato diverso rispetto a quello delle prime settimane”. LEGGI ANCHE—> Bomba Jessica: “Barù ha una cotta per me ma non lo dice, ecco che ci diciamo a telefono”. Fan Jerù in delirio L’opinionista però ha visto un pentimento nelle parole di Nathaly Caldonazzo, soprattutto dopo la puntata che le è costata la nomination: “Credo che si sia pentita anche perché quando parla con Antonio si dichiara preoccupata per la squalifica”. L’argomento di quei video però, secondo Adriana Volpe non sono legati strettamente alla frase detta dalla donna secondo Alessandro Basciano ma farebbe riferimento a “Filmati in cui non dice cose signorili”. La verità, secondo Adriana Volpe: “Sta nel centro, non ci è andata leggera. Si è pentita anche lei di quello che ha detto, ma da lì a dire che gli autori nascondano alcune cose, io mi schiero dalla parte del Grande Fratello”. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

