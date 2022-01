nathaly-caldonazzo-durissima-contro-alex-belli:-“e’-un-malato-di-mente”

Alex Belli è stato fin da subito uno dei protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello vip. E nonostante siano passate diverse settimane dalla sua uscita ancora oggi continua a far parlare di se, complice sicuramente anche l’ingresso della compagna Delia Duran all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore ad esprimere delle parole poco carine nei confronti di Alex Belli è stata Nathaly Caldonazzo che senza giri di parole ha espresso il suo pensiero sull’attore. Le parole pronunciate dalla Caldonazzo stanno però facendo molto discutere, ma come mai?

Alex Belli grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello vip si parla spesso di Alex Belli per via della sua amicizia speciale nata all’interno della casa con una giovane concorrente ovvero la bellissima Soleil Sorge. Nonostante siano trascorse diverse settimane dall’uscita di Belli, che ha scelto di lasciare il reality per recuperare il suo rapporto con la compagna Delia Duran, ecco che l’attore continua ad essere uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality show di Canale 5. Non passa puntata in cui non si parli di lui, ancor di più dopo l’ingresso della Duran avvenuto nel corso della puntata andata in onda lo scorso venerdì 14 gennaio. Se molti però ne parlano bene ecco che allo stesso tempo tanti altri non perdono l’occasione di rivolgere all’attore delle pesanti critiche. E’ questo il caso di Nathaly Caldonazzo che nei confronti di Alex Belli si è espressa molto duramente.

Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli

Tutto è accaduto mentre la Caldonazzo si trovava in cucina al fianco di una delle Principesse ovvero Lulù Selassiè. L’attrice ad un certo punto avrebbe infatti dichiarato “E’ un narcisista patologico covert…E’ un malato di mente…Alex è pericoloso per le donne…”. Parole davvero molto dure che stanno facendo discutere. A proposito del compagno di Delia Duran la Caldonazzo ha poi proseguito “Urla poi…Cosa caspita urli? Quando urlano le persone così di solito lo fanno quando vengono smascherate…”.

Il pensiero di Nathaly Caldonazzo su Alex Belli

Quelle espresse da Nathaly Caldonazzo nei confronti di Alex Belli non sono state quindi delle parole molto carine. L’attrice ha reso chiaro il suo pensiero non avendo quindi timore di rivelare il fatto di non provare simpatia nei confronti del collega. La Caldonazzo ha poi continuato il suo pensiero facendo riferimento agli interventi effettuati da Belli nel corso delle puntate. Degli interventi considerati dalla donna un po’ fuori luogo. “Poi se ci fai caso è sempre fuori luogo e sopra le righe…” ha continuato la Caldonazzo che ha poi concluso “Sembra come nell’esorcista…Gli butti l’acqua santa e inizia a infuriarsi…”.