nathaly-caldonazzo-e-sonia-bruganelli,-botta-e-risposta-al-veleno:-”-acida”-e-l’altra-“l-‘aereo-me-lo-pago-da-sola-“

Nathaly Caldonazzo da qualche settimana è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che abbia già avuto modo di scontrarsi con diversi protagonisti del reality. Ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Valeria Marini ma anche con Carmen Russo. La gieffina però sembra abbia anche avuto da ridire con Sonia Bruganelli, ovvero l’opinionista del reality.

Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli, è guerra tra le due

Le due donne del reality sembra che non abbiano stima l’una per l’altra e questo lo avevamo già capito a partire dalle prime puntate. In realtà le due avevano avuto modo di conoscersi negli anni e sembra che addirittura fosse accaduto un qualcosa che ha in qualche modo indispettito la moglie di Paolo Bonolis. Quest’ultima la conosciamo per essere in determinate circostanza piuttosto pungente e lo è stata anche nei confronti della Caldonazzo.

La frase al veleno di Sonia ” Sembrava Julia Roberts”

“Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts“, avrebbe detto la Bruganelli parlando della Caldonazzo. Questa battuta ovviamente non è piaciuta affatto alla Caldonazzo che all’interno della casa più spiata d’Italia è tornata a parlarne, facendo intendere di essersi abbastanza infuriata per le parole della Bruganelli.

Il botta e risposta tra la gieffina e l’opinionista

“Sonia è acida, fa le battute cattive. Non vede l’ora di rendermi immune. Dice noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo. Causa effetto, io non inizio mai per prima”. Queste le parole della Caldonazzo parlando con Miriana Trevisan e Barù Gaetani. Insomma, parole molto forti quelle della gieffina che in pratica ha dato alla Bruganelli della mantenuta. Ovviamente la moglie di Paolo non ha perso tempo nel rispondere.“Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?”. Queste le parole della Bruganelli su Instagram.Insomma, una tensione piuttosto evidente tra le due che non perdono occasione per scagliarsi l’una contro l’altra. In questo contesto così già abbastanza teso, sembra che anche Adriana Volpe ci abbia messo del suo. Sembra che la stessa in qualche occasione ci abbia messo del suo, molto probabilmente per indispettire Sonia, con la quale in passato ha avuto qualche battibecco.