Natiruts, Marcelo Falcão, Daniela Mercury: Forró da Lua Cheia 2023 divulga atrações; veja line-up e como comprar ingressos

Natiruts, Marcelo Falcão, Daniela Mercury e 14 Bis estão entre as primeiras 21 atrações a serem confirmadas pelos organizadores do Forró da Lua Cheia para 2023, festival de música que acontece em Altinópolis (SP) e chega à sua 31ª edição em 2023.

O evento está marcado para o período entre 8 e 11 de junho no Hotel Fazenda Vale das Grutas e deve contar com cerca de 100 atrações divididas em seis palcos, além de oficinas culturais.

Entre os shows confirmados, também há atrações internacionais como Alabama Mike & The Simi Brothers. Outros artistas ainda devem ser confirmados pela organização.

Veja as primeiras atrações confirmadas para o Forró da Lua Cheia 2023

Lia de Itamaracá

Siba

Academia da Berlinda

Natiruts

Foli Griô Orquestra

Curumin convida Anelis Assumpção e Saulo Duarte

Daniela Mercury

Larissa Luz

Leci Brandão

Mestrinho e Elba Ramalho

Trio Dona Zefa

Thaís Nogueira

Lamparina

Pé de Cerrado

Seu Estrelo e Fuá de Terreiro

Marcelo Falcão

Black Alien

Alabama Mike & The Simi Brothers

Luedji Luna

Marina Peralta

14 Bis

Alexandre Carlo, líder do Natiruts

Ingressos: quanto custam e como comprar

O primeiro lote de ingressos para os quatro dias já estão à venda pelos seguintes preços:

Meia: R$ 680

Meia solidária: R$ 690

PCD: R$ 680

Inteira: R$ 1.360

As entradas podem ser adquiridas pela internet, no Ingresse. Mais informações estão disponíveis no site do festival.

Marcelo Falcão solta a voz no João Rock 2022 em Ribeirão Preto

