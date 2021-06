Uno sguardo originale e disincantato, quasi un racconto silenzioso per immagini, capace di trasfigurare i continui, impercettibili mutamenti del paesaggio industriale italiano. L’inconfondibile cifra stilistica di Andrea Chiesi (1966), uno dei più originali artisti italiani, si rivela senza esitazioni anche nella recente personale “Natura vincit”, allestita a Modena negli spazi delle sale di cultura San Paolo (ex Chiesa di San Paolo e Sala delle Monache) e visitabile con ingresso libero fino al 19 settembre 2021. Curata da Fulvio Chimento con l’allestimento di Saggion-Paganello, Natura vincit prosegue la ricerca del pittore emiliano e conferma la sua straordinaria sensibilità creativa. Un percorso espositivo che si snoda su due sale dell’ex Chiesa di San Paolo, struttura che riapre al pubblico in questa occasione dopo i lavori di restauro. La prima sala ospita il progetto denominato Eschatos (“luoghi ultimi”), e presenta dipinti a olio che hanno per soggetto strutture connesse all’archeologia industriale che costellano il territorio italiano. Opere selezionate fra quelle realizzate da Chiesi nell’ultimo decennio e che l’hanno fatto apprezzare anche fuori dai confini nazionali. Eschatos è un’impietosa galleria di luoghi abbandonati al tempo e all’incuria, spazi di lavoro senza più identità, corpi-fabbrica che si sottraggono a qualsiasi definizione estetica.

Andrea Chiesi, Eschatos 1, 2017

Una riflessione, in fondo, sull’incapacità tutta italiana di recuperare e restituire alla collettività gli antichi spazi produttivi (e non solo) ormai in disuso. Nella Sala delle Monache affrescata, la mostra prosegue con Anastasis (“resurrezione”), titolo che rimanda alla potenziale rinascita dello spirito. In questo ambiente vengono presentate opere a inchiostro su carta di grande formato, esclusivamente di recente produzione, che caratterizzano la ricerca attuale dell’artista. I lavori raccontano la riappropriazione da parte della natura del proprio ambiente-paesaggio, evidenziando la capacità di sopravvivenza e di rinascita delle specie vegetali anche in condizioni di forte antropizzazione. Il parallelismo più stringente sembra essere quello tra le piante infestanti e il ruolo dell’artista nella società contemporanea. Ormai preda dell’invasione digitale, l’arte deve e può salvaguardare il suo passato di geniali intuizioni, sempre sostenuto da un’incessante progresso tecnico-artistico. «Negli ultimi anni la pittura di Chiesi si è trasformata, in modo lento ma inesorabile», sottolinea Fulvio Chimento «come il movimento della natura quando è lasciato libero di espandersi. Natura vincit è testimone di un cambiamento importante nella pittura di Chiesi: i soggetti rappresentati non sono più esclusivamente fabbriche in decostruzione, ma anche luoghi intimi in cui la forza del tempo agisce lasciando intravedere indizi di una potenziale rinascita». Nello stesso ambiente Chiesi propone anche una preziosa serie di disegni su carta e taccuini, una terza sezione denominata Insulae (“isole”), termine utilizzato in urbanistica per designare luoghi simbolici dall’alto valore artistico e “umano”, angoli dimenticati dal tempo ma carichi di fascino e storia. L’evento espositivo è organizzato da Associazione CerchioStella, in collaborazione con D406 e Comune di Modena, con il sostegno di Gruppo Hera e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna.