natureza-desempenha-papel-essencial-na-hora-de-escolher-o-terreno-para-construir

Área verde pode ser fator decisivo para muitas pessoas, uma vez que contribui diretamente na qualidade de vida das famílias O caminho até construir a casa própria leva em conta diversas etapas, entre elas a escolha do terreno ideal. Nesse cenário, a presença da natureza nas proximidades tem se tornado um aspecto determinante na hora da compra, uma vez que o meio ambiente impacta diretamente na qualidade de vida das famílias. Em cidades com grande número de construções, diversas são as vantagens em se optar por loteamentos e condomínios mais retirados dos grandes centros ou que possuam espaços destinados para área verde.

Principalmente após a reclusão por conta da pandemia, muitas pessoas saíram dos apartamentos, procurando espaços maiores e com áreas externas. E essa necessidade cada vez mais evidente no mercado tem sido avaliada durante o processo de planejamento, projeto e execução dos empreendimentos. Isso porque verde, na percepção do diretor de Operações da JS Empreendimentos, Fabio Luiz Siedschlag, envolve elementos que remetem ao conforto, liberdade de espaço e sensação de maior inclusão com a cidade.

Por este motivo, o mercado imobiliário tem buscado cada vez mais a integração e composição do meio ambiente com a massa urbana. É que além das áreas dispostas nos empreendimentos, ao adquirir os lotes, os moradores também podem utilizar a parte externa das suas próprias residências para o cultivo de diversas plantas.

“Ao mesmo tempo em que oferecemos essa proximidade com a natureza em nossos empreendimentos, também pensamos em pontos estratégicos dos municípios para continuar proporcionando acessos facilitados e a inserção no meio urbano. Ou seja, uma coisa não invalida a outra, sempre encontramos um meio termo entre os dois pontos”, avalia o diretor de Operações.

Preservação e sustentabilidade

No caso dos condomínios horizontais, os benefícios são ainda maiores, uma vez que as estruturas sempre trazem diversos mobiliários urbanos, como praças e chalés, que aumentam

ainda mais a possibilidade de interação das pessoas com a natureza. Além disso, os moradores têm a segurança de praticar exercícios ao ar livre, como caminhadas e jogos em quadras de esportes, enquanto as crianças podem brincar nos parquinhos.

As áreas verdes e áreas de preservação permanente nos empreendimentos também funcionam como contribuintes para a conservação da biodiversidade e conscientização de moradores para a necessidade de uma vida mais sustentável. “Esses espaços contribuem para a diminuição da temperatura do ambiente, o que deixa o clima mais agradável. Consequentemente, as pessoas utilizam menos recursos como ares-condicionados e ventiladores”, afirma Siedschlag.

Sobre a JS Empreendimentos

Com mais de 20 anos de história, a JS Empreendimentos é referência quando se fala em loteamentos e condomínios horizontais. A empresa atua em 16 cidades de Santa Catarina, já concluiu mais de 30 empreendimentos e entregou mais de quatro mil e setecentos lotes, por meio de parcerias sólidas com clientes, fornecedores, colaboradores. Ainda conta com outros 40 empreendimentos em projeto ou execução.

Juntamente com a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita –, o Criciúma Shopping e a Mark At Place, a JS Empreendimentos faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.

Confira mais detalhes sobre o Grupo EZOS e suas unidades de negócio, acessando o site: http://www.grupoezos.com.br.

