naufragio-cutro,-emergency:-“basta-con-la-guerra-alle-ong” 

“Le carceri italiane sono piene di scafisti ma questo, è stato dimostrato, non ferma le morti in mare”: Alessandro Bertani, vicepresidente di Emergency, spiega all’Agi le ragioni che hanno condotto oltre 40 tra associaziono a presentare un esposto in procura relativo al naufragio di Cutro. E lancia un appello al governo: “Basta con la guerra alle ong. “Abbiamo avuto un riscontro assolutamente positivo all’esposto – prosegue – da parte sia di chi è stato con noi all’inizio che delle tante associazioni che si sono aggiunte lungo il percorso. È stata recepita l’esigenza di far chiarezza su fatti che, secondo quanto va emergendo, non sono per niente chiari. Non era nostra intenzione allargare così tanto la lista delle partecipazioni ma ci ha fatto piacere che così tante altre Ong ed associazioni di volontariato italiane e straniere abbiamo sottoscritto l’esposto”.

“Perché nessuno si è attivato per salvare i migranti?”

Palazzo Chigi ha già negato ogni responsabilità, ma lo scontro si trasferisce nelle aule giudiziarie. Secondo Emergency chi dovrà rispondere della strage? “È esattamente questo – risponde – l’obiettivo dell’esposto. Confidiamo nella magistratura perché chiarisca se ci sono delle responsabilità e di chi. Certo è che le notizie sono quelle che ormai sappiamo tutti e la domanda più urgente resta una: come è stato possibile che nessuno si sia attivato per salvare queste persone, sebbene il naufragio sia avvenuto a pochi metri dalla riva italiana e l’imbarcazione fosse chiaramente in una situazione di difficoltà? Ricordiamo che una barca sovraccarica rappresenta di per sé una situazione di pericolo che andrebbe affrontato, ma questo pare non sia stato fatto. La logica per cui eventi di soccorso in mare mutino in ‘operazioni di polizia’ è ormai da anni divenuta prassi ed ora ha mostrato tutti i suoi effetti più nefasti. Perché questo avviene?”. “Abbiamo sempre bisogno di tragedie – sottolinea – per dimostrare quello che non funziona. Le operazioni di polizia si fanno a terra, mentre in mare vige il principio del soccorso, quando appunto si tratti di situazioni di imminente pericolo. Quindi si dovrebbe intervenire portando prima le persone in salvo e solo in un secondo momento procedere a tutte le indagini necessarie. Questo però non deve avvenire durante la navigazione perché significherebbe metter a rischio la vita delle persone”.

“Mancano politiche di cooperazione internazionale”

Quanto agli scafisti, per Bertani pene più severe “servono solo a punire i colpevoli di traffico illecito di persone, ma sicuramente non servono per combattere il problema a monte, che invece andrebbe risolto con delle politiche di aiuto in loco nei Paesi dove la gente fugge a rischio di attraversare il mare e morire: Paesi (come la Tunisia, la Siria, Pakistan e Afghanistan) che noi non siamo stati capaci di aiutare nonostante le parole”. “Mancano – prosegue – politiche di cooperazione internazionale utili ad eliminare le ‘ragioni’ che portano queste persone a scappare da luoghi devastati dalla guerra e dalle gravissime violazioni dei diritti umani. Politiche che l’Europa purtroppo ha smesso d’attuare da decenni. Nell’immediato bisogna invece farla finita con la guerra alle Ong, con la guerra a chi si trova lì per dare una mano, nel rispetto delle norme e collaborando con le autorità. Noi siamo lì per aiutare e salvare le persone. Per portarle a terra e per consentire successivamente di effettuare tutte le indagini opportune. Ma nel momento in cui le persone si trovano in pericolo di vita in mare vanno aiutate. Se c’è una cosa che si è dimostrato in questi mesi – conclude – è che non erano le Ong ad avere bisogno di un nuovo regolamento, perché sarebbero da rivedere le regole di comportamento delle autorità di salvataggio che hanno il dovere e la responsabilità di coordinare gli aiuti. E a Crotone non ha funzionato proprio questo”.

The post Naufragio Cutro, Emergency: “Basta con la guerra alle ong” appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vittorio Rienzo