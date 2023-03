naufragio-di-cutro,-attese-a-bologna-le-salme-di-altri-due-migranti

Bologna, 12 marzo 2023 – A due settimane dal tragico naufragio, continuano i giorni del dolore. Anche a Bologna. Altre due salme dei migranti morti il 26 febbraio a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, sono partite dalla Calabria alla volta delle Due Torri.

Il funerale al cimitero di Borgo Panigale

Domani, al cimitero di Borgo Panigale verrà officiato il rito funebre. A quanto si è appreso il funerale – e la successiva sepoltura nella sezione islamica del camposanto felsineo – sarà celebrato nelle stesse forme concordate con l’Amministrazione Comunale per le esequie tenute lo scorso 10 marzo per le sette salme che erano giunte allora in Emilia.

In quella occasione il rito funebre, era stato officiato da Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii) e avevano partecipato anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e l’assessore regionale alle Politiche per l’immigrazione, Igor Taruffi

