naufragio-petroliera-al-largo-della-tunisia.-alla-messa-in-sicurezza-partecipa-anche-l’italia

É affondata venerdì notte al largo della costa tunisina la petroliera Xelo, che trasportava almeno 750 tonnellate di diesel. La nave, battente bandiera della Guinea Equatoriale, doveva portare il carburante dal porto egiziano di Damietta a Malta. A causa del maltempo, però, la sera del 15 aprile ha chiesto il permesso di entrare in acque tunisine, all’altezza del golfo di Gabes. Qui un incidente ha bloccato la nave, che è affondata dopo poco.

Secondo le prime ricostruzioni, la petroliera avrebbe iniziato a imbarcare acqua a 4 miglia nautiche dalla costa, rendendo inagibile la sala motori e costringendo l’equipaggio di 7 persone ad abbandonare la nave. Al momento, è adagiata su un fondale di appena 15 metri a circa 3 miglia nautiche dalla costa di Gabes.

Tuttavia, secondo il ministro dei trasporti tunisino, Rabie Majidi, il rischio di un disastro ambientale non è imminente: i primi controlli effettuati da sommozzatori, domenica, avrebbero accertato che i bocchettoni da cui può fuoriuscire il petrolio sono chiusi e in buono stato. “La situazione non è pericolosa, le previsioni sono positive, la nave è stabile perché fortunatamente si è fermata su fondo sabbioso”, ha dichiarato alla stampa.

Come spesso accade in questi casi, le operazioni di recupero e messa in sicurezza, però, non sono iniziate subito. Intanto, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche e marittime, il perimetro dell’area del naufragio è stato delimitato a scopo precauzionale con barriere antinquinamento. Nel frattempo, sul luogo del naufragio sono arrivati anche mezzi della Marina militare italiana specializzati nella prevenzione di disastri ambientali, a supporto degli omologhi tunisini. La prima fase del recupero sarà la più delicata, ha spiegato Majidi, perché richiede lo spostamento del relitto senza causare fuoriuscite di petrolio.

Su richiesta delle autorità di Tunisi, la Difesa Italiana fornirà supporto alle attività di sorveglianza e monitoraggio di eventuali sversamenti in mare.

In particolare, sono stati posti in stato di allerta sia mezzi aeronavali della Marina Militare che i pattugliatori Vega e Orione. Entrambe le navi sono equipaggiate con panne antinquinamento, Discoil, liquido disperdente e, con il supporto degli elicotteri, sono in grado di mettere in atto le procedure per l’eventuale contenimento e la rimozione degli agenti inquinanti.

L’articolo Naufragio petroliera al largo della Tunisia. Alla messa in sicurezza partecipa anche l’Italia proviene da The Map Report.