Nave di Teodorico: ecco quando si potrà ammirare a Ravenna

Ravenna, 2 aprile 2023 – Restauro completato nel 2024, allestimento museografico ed esposizione a Classis entro l’anno 2025. E’ questo il programma che Soprintendenza, Comune e Museo di Classe si sono dati per rendere visibile al pubblico la ‘barca di Teodorico’, venuta alla luce nel 1998, durante i lavori per dare vita al grande parco che si sviluppa attorno al mausoleo. La barca, databile attorno al V secolo d.C., lunga sette metri e larga due e mezzo, era mancante di una parte della prua, in compenso era ricca di reperti come calzari e vasellame. Da allora, dopo una fase di conservazione con appositi trattamenti, è stata conservata a Comacchio, protetta da un involucro di vetroresina.

La soprintendente Federica Gonzato ha spiegato che si sta lavorando per il trasporto in sicurezza a Ravenna dell’imbarcazione entro breve termine. “Dopo anni di assenza – ha detto – è giusto che il reperto ritorni nel territorio di provenienza per un importante azione di valorizzazione. Per fare questo, stiamo mettendo appunto un accurato intervento di analisi diagnostiche per stabilire ‘lo stato di salute’ della ‘barca di Teodorico’ e valutare le corrette strategie di restauro“.

Tornata in città, verrà custodita e restaurata in un edificio di via Zara, per poi essere esposta al Museo Classis. “Abbiamo iniziato a confrontarci con la soprintendenza – spiega il presidente di Ravennantica, Giuseppe Sassatelli – e appena dopo Pasqua lavoreremo al progetto per la ristrutturazione di un’ala dell’edificio di Classe non ancora utilizzata, ma confinante con l’attuale sala della Navigazione. Questa circostanza ci consentirà un intervento museografico veramente degno di essere ‘la casa’ della barca di Teodorico”. In pratica, la barca verrà esposta al pubblico in un’ampia sala al piano terra della nuova ala. Nella parete della Sala della Navigazione, che si trova a un livello maggiore, verrà realizzato una balconata che consentirà di ammirare dall’alto il relitto conservatosi nei secoli. La sala espositiva della barca sarà aperta al pubblico, che potrà accedervi anche direttamente.

“Con l’esposizione – aggiunge Sassatelli – ci mettiamo in parallelo con il museo di Pisa“. Nella città toscana, nel dicembre del 1998, durante dei lavori ferroviari vennero alla luce dei reperti archeologici. Proseguendo nelle ricerche ci rese conto che si trattava del punto di incrocio di un canale della centuriazione pisana con il corso del fiume Serchio (l’antico “Auser”): qui tornarono alla luce i resti di una trentina di imbarcazioni. I lavori verranno finanziati con i 2,5 milioni di euro assegnati a Ravennantica nell’ambito dell’Accordo di valorizzazione che ha come fulcro l’area di Classe. Il finanziamento del ministero comprende un intervento di riqualificazione della Basilica di Sant’Apollinare in Classe, con il rifacimento di tutti gli infissi e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione nell’area di accesso, ma soprattutto la valorizzazione della “barca di Teodorico”. I fondi dovranno essere spesi entro il 2025.

lo. tazz.

Ufficio Stampa