navio-com-69-mil-toneladas-de-soja-e-228-metros-de-comprimento-encalha-em-sc

Embarcação da Libéria segue em São Francisco do Sul até a manhã desta terça-feira. Causa do encalhe é investigada pela Marinha. Navio da Libéria em São Francisco do Sul

Um navio carregando 69 mil toneladas de soja encalhou há 3 dias na Baía da Babitonga em São Francisco do Sul, Norte catarinense. Apesar da liberação, até a manhã desta terça-feira (14), a embarcação seguia no local aguardando sinal positivo da Marinha para seguir viagem para a Ásia.

O navio é da Libéria, país africano, e tem 228 metros de comprimento. Ele encalhou no sábado (11), informou a Capitania dos Portos de São Francisco do Sul.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

A embarcação se chama London 2012. Ela estava de saída do Porto de São Francisco do Sul em direção ao continente asiático quando encalhou.

Navio London 2012 visto de cima em registro antigo

Capt DLG/MarineTraffic.com

Segundo nota do porto, o encalhe não causou nenhum prejuízo às atividades portuárias ou ao fluxo de entrada e saída do complexo. Além disso, não provocou poluição hídrica.

Ainda conforme a nota, foram realizadas inspeções subaquáticas por mergulhadores profissionais, para verificar as condições do casco.

Mãe de ator de SC que desapareceu no RJ relata angústia por notícias do filho

Vídeo mostra Canisso, baixista do Raimundos, interagir com público em último show

Estudante de medicina é investigado após vídeo com ameaças e ofensas homofóbicas

O navio foi construído em 2007. A Marinha investiga a causa do encalhe.

A corporação orienta que a população pode entrar em contato pelo telefone 185, para emergências marítimas, e (47) 3444-3302 para denúncias à Capitania dos Portos de São Francisco do Sul.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa