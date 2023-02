Navio da Marinha com 16 t de doações sai do Porto de Santos para ajudar vítimas do temporal no Litoral Norte

É a segunda vez que a embarcação é enviada à São Sebastião, uma das cidades mais afetadas pela tempestade do último final de semana. Navio da Marinha com 16 toneladas de doações sai do Porto de Santos para vítimas do temporal no Litoral Norte

Carlos Abelha/g1

O navio-patrulha Guajará saiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, na manhã deste sábado (25) levando cerca de 16 toneladas de doações às vítimas do temporal no Litoral Norte. É a segunda vez que a Marinha envia a embarcação à São Sebastião, uma das cidades mais afetadas pela tempestade que deixou ao menos 57 vítimas entre os dias 18 e 19 de fevereiro.

Segundo a Capitania dos Portos, o navio-patrulha saiu por volta das 8h30 do cais santista, carregado de itens como água, alimentos e ferramentas. As doações foram feitas pelo Sesc Santos, Prefeitura de Cubatão, Voluntárias Cisne Branco – Praticagem de São Paulo e pela população em geral da Baixada Santista.

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

Além dos donativos, 30 fuzileiros navais estavam embarcados no navio. De acordo com a Capitania, os oficiais devem ajudar no que for necessário em São Sebastião, tanto para a segurança, quanto para a distribuição de alimentos às vítimas do temporal.

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

Base das ações

O ministro Márcio França informou, na noite de terça-feira (21), que a sede da Santos Port Authority (SPA), a autoridade portuária de Santos, é a base de ações do governo federal para ajuda ao Litoral Norte, região atingida pela tragédia causada pelas fortes chuvas no último final de semana.

“Estamos aqui no Porto de Santos porque é o maior equipamento público federal de todo o litoral de São Paulo. Daqui temos a facilidade de chegar por mar, por ar ou por terra em boa parte das praias [das cidades mais castigadas].

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

Vittorio Rienzo