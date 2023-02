Navio gigante da Marinha se desloca para regiões mais atingidas pelo temporal em São Sebastião, SP

O ‘Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico’, que chegou na cidade na semana passada, deixou o porto e atenderá na costa sul, onde há os maiores estragos, a partir desta segunda-feira (27). Tragédia no litoral: Maior navio da Marinha chega em São Sebastião com hospital de campanha

Marinha do Brasil

O navio gigante da Marinha do Brasil deixou o porto de São Sebastião (SP) nesta segunda-feira (27) e partiu para a costa sul da cidade – a região foi a mais atingida pelo temporal histórico do último final de semana.

A mudança acontece justamente para oferecer um atendimento próximo ao local mais prejudicado da região e desocupar o porto da cidade, que precisa retomar as atividades comerciais do dia a dia.

O ‘Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico’ ficará próximo à Juquehy e à Barra do Sahy, onde fica a Vila Sahy, que ficou totalmente devastada pelo litoral e tem o maior número de vítimas fatais.

Marinha do Brasil monta estrutura em Juquehy, São Sebastião, SP

Marinha do Brasil

No local, as equipes médicas e de fuzileiros navais têm desempenhado as seguintes funções:

desobstrução de vias

distribuição de materiais gêneros alimentícios doados

atendimento médico no hospital de campanha

equipe médica móvel em locais cujos acessos sejam mais críticos

O atendimento funciona diariamente das 8h às 18h. O hospital de campanha está localizado na altura do quilômetro 78 da rodovia Rio-Santos, trecho de Juquehy.

Marinha do Brasil monta estrutura em Juquehy, São Sebastião, SP

Marinha do Brasil

Sobre o navio em São Sebastião

Imagens mostram hospital dentro de navio da Marinha em São Sebastião

O maior navio da Marinha do Brasil chegou ao porto de São Sebastião (SP) na manhã desta quinta-feira (23) para auxiliar no atendimento aos sobreviventes do temporal devastador que atingiu o Litoral Norte de São Paulo durante o último fim de semana.

O navio saiu do Rio de Janeiro (RJ) por volta das 12h de quarta-feira com um hospital de campanha. A estrutura promete entregar até 300 leitos que reforçarão o atendimento médico às pessoas atingidas. O objetivo é também desafogar os hospitais da região, que priorizam casos mais graves.

Estrutura

Considerado o maior navio da marinha brasileira, o ‘Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico’ tem 200 metros de comprimento e capacidade total de transportar até 1,4 mil militares e 18 aeronaves.

Ele foi construído na cidade de Barrow-in-Furness, no interior da Inglaterra, em 1998. Antigamente conhecido como ‘HMS Ocean’, a embarcação serviu à Marinha Britânica por 20 anos e participou de operações da Otan na Guerra do Iraque e em ações humanitárias Ásia, Caribe e Oriente Médio.

O navio foi incorporado à marinha brasileira em 2018. Em São Sebastião, ele chega com a seguinte estrutura:

seis helicópteros do Comando da Força Aeronaval

três embarcações que servirão atracar em praias e região isoladas onde há pessoas ilhadas

lanchas operativas

estoque de primeiros socorros

De acordo com o governo de São Paulo, as embarcações irão até locais específicos da cidade onde há pessoas ilhadas. Cada uma das três estruturas tem capacidade para transportar 35 pessoas.

‘Navio de guerra’ levará mais de 30 toneladas de doações para São Sebastião (SP)

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

