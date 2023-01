Navios da Marinha são abertos para visitação no Porto de Santos, SP

Moradores e turistas podem conhecer as embarcações neste domingo (29). Navio aeródromo Atlântico é uma das embarcações que ficará aberta à visitação no Porto de Santos, SP, neste domingo (29).

Prefeitura de Santos/ Divulgação

Quatro navios da Marinha do Brasil serão abertos para visitação gratuita, neste domingo (29), no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com a Prefeitura de Santos, serão arrecadados alimentos não perecíveis durante a visitação para entidades assistenciais.

A visitação acontece das 9h às 17h no cais da Marinha, a sede da Capitania dos Portos de São Paulo, que fica entre os Armazéns 27 e 29, próximo ao Terminal de Passageiros Concais, no bairro Macuco.

Durante a visitação, o público vai conhecer a fundo os meios operativos da marinha brasileira, além de estimular a consciência sobre a importância do oceano e a preservação das tradições navais.

A esquadra é formada pelo navio-aeródromo multipropósito ‘Atlântico’ e as três fragatas classe Niterói ‘Defensora’, ‘Liberal’ e ‘Independência’. As embarcações saíram do estado do Rio de Janeiro e devem voltar para o local de origem na segunda-feira (30).

Os navios ainda são parte da Operação Aspirantex/2023, que faz diversos exercícios de caráter militar, treinamento das tripulações e a familiarização dos aspirantes da Escola Naval com a vida no mar e as tradições da corporação.

De acordo com a prefeitura, serão arrecadados alimentos não perecíveis durante a visitação para entidades assistenciais. Os visitantes poderão entregar os itens nos diversos pontos de coleta instalados no Cais da Marinha, durante o período da visita, das 9h às 17h.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

valipomponi