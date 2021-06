Ne “I segreti di Twin Peaks” era la famosissima Laura Palmer: sono trascorsi più di 30 anni!

Era Laura Palmer, ritrovata morta all’inizio del telefilm anni ’90 “I segreti di Twin Peaks”: l’attrice Sheryl Lee 30 anni dopo.

Ne “I segreti di Twin Peaks” era la famosissima Laura Palmer: sono trascorsi oltre 30 anni! (Youtube)

“Chi ha ucciso Laura Palmer?”: trent’anni fa, nel 1991, in Italia questa diventò la domanda più gettonata in tv e sui giornali. Ad innescare il fitto mistero il ritrovamento, nel corso della prima puntata, del cadavere della ragazza avvolto in un telo di plastica. “I segreti di Twin Peaks” fu una serie per certi versi innovativa creta dal regista David Lynch e dallo sceneggiatore Mark Frost.

Ispirato a Marylin Monroe, il personaggio di Laura Palmer era descritto come tormentato e problematico. Le atmosfere ambigue e surreali, tra la soap opera, il poliziesco e l’horror, furono il tratto distintivo di questa serie. L’intento dello sceneggiatore Mark Frost era proprio quello di “avvolgere il mistero dell’omicidio intorno alla soap opera, per creare un genere ibrido”.

A prescindere da detrattori e sostenitori, quel che è certo è che “I segreti di Twin Peaks” ha fatto tanto parlare di sé e ancora oggi è rimasta nella memoria collettiva di tutti noi. Che fine ha fatto allora la protagonista Laura Palmer, o meglio l’attrice Sheryl Lee che la interpretò?

Shery Lee era Laura Palmer in Twin Peaks: la trasformazione dell’attrice a distanza di 30 anni

Sheryl Lee aveva solo 23 anni quando ottenne il ruolo di Laura Palmer. Lei sarà poi anche la protagonista del prequel “Fuoco cammina con me” che racconta gli avvenimenti antecedenti l’inizio de “I segreti di Twin Peaks”, prima della morte di Laura Palmer.

La sua carriera di attrice è andata avanti alla grande con pellicole tra cui “Un gelido inverno” e con serie tv come “Dirty Sexy Money”.

Oggi a 53 anni è anche insegnante di recitazione presso la Scuola di teatro, cinema e televisione dell’Università della California a Los Angeles ed è molto impegnata nella lotta contro il maltrattamento degli animali.