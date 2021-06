Ne Il Segreto è stata la bellissima Soledad: oggi non credereste ai vostri occhi, l’attrice si mostra così

E’ stata Soledad nella famosa e tanto amata soap opera Il segreto: com’è oggi l’attrice Alejandra Onieva?

Vi ricordate di Soledad? E’ stata un amato personaggio ne Il segreto: com’è oggi l’attrice (fonte youtube)

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, la sua messa in onda è avvenuta dal giugno 2013 fino alla sua conclusione, avvenuta in prima serata, poco tempo fa, esattamente il 28 maggio 2021. Sono state ben dodici le stagioni. La telenovela è iniziata con la storia del personaggio di Pepa Aguirre, che in seguito a difficili episodi, giunge a Puente Viejo, una piccola località rurale.

Leggi anche Il Segreto ha chiuso i battenti dopo 8 anni: com’è andata a finire? Nessuno se l’aspettava

L’attrice che ha interpretato Pepa è stata Megan Montaner, presente fin dalla prima stagione, anche se, sappiamo, cosa le è poi accaduto dopo. In seguito, altri avvenimenti sono stati protagonisti della soap opera, e ovviamente sono stati tantissimi i personaggi. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è presente una delle attrici che ha fatto parte della serie, nelle vesti di Soledad: la ricordate nelle prime stagioni? Questo personaggio è stato interpretato dall’attrice Alejandra Onieva. Sono passati diversi anni, com’è oggi?

Il Segreto: è stata Soledad, impossibile dimenticarla! Com’è oggi Alejandra Onieva?

Abbiamo avuto il piacere di ammirarla nella famosa soap opera spagnola, IL segreto, che ha avuto la sua messa in onda, in Italia, dal 2013, fino a maggio di quest’anno. Alejandra Onieva ha interpretato nella telenovela il personaggio di Soledad, la figlia di Donna Francisca Montenegreo. Qui, la ragazza si innamora di Juan.

Leggi anche È stata un’amatissima tronista di Uomini e Donne, com’è diventata oggi? Dopo 12 anni la ritroviamo proprio così

Una storia travolgente, difficile da dimenticare. Ebbene, l’attrice non è stata presente fino alla fine de Il segreto. Sono passati diversi anni, e la domanda che sorge spontanea è questa: com’è oggi Alejandra Onieva? Siete curiosi di scoprirlo? Osservate voi in basso.

Cosa ne pensate? L’attrice possiede un’avvenenza davvero particolare; nella serie era bellissima, e ancora adesso, a distanza di tempo, è meravigliosa!